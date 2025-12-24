onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Ev Dekorasyonunda Bu Yıl Doğal Tonlar ve Minimal Setler Ön Planda

Ev Dekorasyonunda Bu Yıl Doğal Tonlar ve Minimal Setler Ön Planda

LEGO
LEGO - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 20:33

Günümüzde hızla değişen dekorasyon trendleri, 2026 yılı itibariyle doğallığa, sadeliğe ve sakinliğe odaklanmaya başlıyor. Karmaşık, göz yoran tasarımlar geride kaldı, yerine evlerimize huzur, sıcaklık ve ferahlık getiren minimal ve doğal öğeler yerleşiyor. Peki, bu yeni dönemde yaşam alanlarımızı nasıl dönüştüreceğiz? İşte size ilham verecek, hem şık hem de fonksiyonel dekorasyon tüyoları!

Toprak tonlarının yükselişi!

Toprak tonlarının yükselişi!

Soğuk ve endüstriyel griler ile beyazlar artık eski moda. Bu yıl, doğanın huzur veren renkleri evlere hakim olacak. Bej, krem, terakota, haki yeşil ve taba gibi toprak tonları, hem gözleri yormayan hem de huzur veren renkler olarak öne çıkıyor. Duvarlarda bu tonları kullanarak sıcak bir zemin hazırlayabilirsin. Aynı şekilde büyük mobilyalarda da bu renkleri tercih ederek doğal bir denge yaratabilirsin.

Her minimalist evin bir kişisel hikaye köşesi olmalı!

Her minimalist evin bir kişisel hikaye köşesi olmalı!

Bu, genellikle bir yan sehpa ya da komodin üstü olabilir. Bu alanı sadece bir mum ve fincanla süslemek yerine, kendi yaptığın el yapımı objeleri veya özel hatıraları sergileyebilirsin. Kendine ait bir hikaye yaratmak, evini daha özgün ve samimi kılar. Hem göz alıcı hem de anlamlı bir dokunuş ekleyerek, her köşe size özel bir hikaye anlatır.

Doğal dokular olmazsa olmaz!

Doğal dokular olmazsa olmaz!

Kumaş seçiminde doğallığı ön plana çıkarmak bu yılın olmazsa olmazlarından! Sentetik kumaşlardan uzaklaşıyoruz, çünkü doğanın sunduğu organik dokular her zaman daha sağlıklı ve şık. Ham keten perdeler, yumuşacık örgü yün battaniyeler, pamuklu kırlentler, ve hasır veya jüt detaylı sepetler ile evini dekore edebilirsin. Bu dokular, ortamına organik bir zenginlik katacak ve doğal bir atmosfer yaratacak.

Açık raflar, hem dekoratif hem de işlevsel!

Açık raflar, hem dekoratif hem de işlevsel!

Kitaplar, küçük aksesuarlar ya da doğal objelerle rafları düzenleyerek evine özgün bir hava katabilirsin. Ayrıca, açık raflar sayesinde her şey elinin altında olur, hem düzenli hem de şık bir ortam yaratırsın.

Doğal dokuları evinize taşırken bitkilerle süslemeyi unutmayın!

Doğal dokuları evinize taşırken bitkilerle süslemeyi unutmayın!

Bitkiler, hem estetik hem de fonksiyonel bir rol oynar. Zamioculcas (para ağacı), orkide veya bambu gibi bitkiler, evin havasını temizlerken aynı zamanda mekana canlılık ve renk katacak. Her odada birkaç bitki bulundurmak, doğallık hissini pekiştirecek ve evinizi canlandıracak.

Minimal setler ve doğal tonlar, aksesuarları daha da öne çıkarıyor.

Minimal setler ve doğal tonlar, aksesuarları daha da öne çıkarıyor.

Özellikle duvar dekorasyonunda kullanılan sanat eserleri, evin havasını anında değiştiriyor! Sanat eserlerini kendi ellerinle inşa edip, evinin baş köşesine asmak gibisi var mı? Mesela bu salonda olduğu gibi... Van Gogh'un Yıldızlı Gece'si ve tabii ki Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı... Evinize sanatsal ve modern bir dokunuş katmak için birebir!

Göz yoran parlak beyaz ışıklar yerine, sarı alt tonlu, loş aydınlatmalar kullanın.

Göz yoran parlak beyaz ışıklar yerine, sarı alt tonlu, loş aydınlatmalar kullanın.

Sarı alt tonlu, loş ışıklar, gözleri yormadan ortamı yumuşatır ve sıcak bir atmosfer oluşturur. Özellikle akşamları kullanacağın yer lambaları, masa lambaları ya da kumaş abajurlar, odanı keyif alacağın bir yere dönüştürebilir. Ayrıca loş ışıklar, evinize sıcaklık katarak daha dinlendirici bir ortam yaratır.

El yapımı küçük aksesuarlar, bu yılın dekorasyon trendlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

El yapımı küçük aksesuarlar, bu yılın dekorasyon trendlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Evine katacağın her el yapımı parça, yalnızca estetik bir dokunuş sunmakla kalmaz, aynı zamanda mekana benzersiz bir hikaye ve ruh da katar. Bu tür parçalar, her odada farklı bir atmosfer yaratabilir, aynı zamanda evine özgün ve kişisel bir hava katmak için mükemmel bir yol sunar.

Evine doğallık ve minimalizmle dekore ederken, sanat ve el sanatlarına da yer vermek istersen, LEGO'nun sanat ve el sanatları koleksiyonu harika bir seçenek!

Evine doğallık ve minimalizmle dekore ederken, sanat ve el sanatlarına da yer vermek istersen, LEGO'nun sanat ve el sanatları koleksiyonu harika bir seçenek!

Evini bu şık ve anlamlı parçalarla süslemek istersen, buraya tıklayarak göz atabilirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
LEGO
LEGO
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın