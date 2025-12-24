Ev Dekorasyonunda Bu Yıl Doğal Tonlar ve Minimal Setler Ön Planda

Bu, genellikle bir yan sehpa ya da komodin üstü olabilir. Bu alanı sadece bir mum ve fincanla süslemek yerine, kendi yaptığın el yapımı objeleri veya özel hatıraları sergileyebilirsin. Kendine ait bir hikaye yaratmak, evini daha özgün ve samimi kılar. Hem göz alıcı hem de anlamlı bir dokunuş ekleyerek, her köşe size özel bir hikaye anlatır.