Ev Dekorasyonunda Bu Yıl Doğal Tonlar ve Minimal Setler Ön Planda
Günümüzde hızla değişen dekorasyon trendleri, 2026 yılı itibariyle doğallığa, sadeliğe ve sakinliğe odaklanmaya başlıyor. Karmaşık, göz yoran tasarımlar geride kaldı, yerine evlerimize huzur, sıcaklık ve ferahlık getiren minimal ve doğal öğeler yerleşiyor. Peki, bu yeni dönemde yaşam alanlarımızı nasıl dönüştüreceğiz? İşte size ilham verecek, hem şık hem de fonksiyonel dekorasyon tüyoları!
Toprak tonlarının yükselişi!
Her minimalist evin bir kişisel hikaye köşesi olmalı!
Doğal dokular olmazsa olmaz!
Açık raflar, hem dekoratif hem de işlevsel!
Doğal dokuları evinize taşırken bitkilerle süslemeyi unutmayın!
Minimal setler ve doğal tonlar, aksesuarları daha da öne çıkarıyor.
Göz yoran parlak beyaz ışıklar yerine, sarı alt tonlu, loş aydınlatmalar kullanın.
El yapımı küçük aksesuarlar, bu yılın dekorasyon trendlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Evine doğallık ve minimalizmle dekore ederken, sanat ve el sanatlarına da yer vermek istersen, LEGO'nun sanat ve el sanatları koleksiyonu harika bir seçenek!
