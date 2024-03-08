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Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Duygusal mısın?

Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Duygusal mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
08.03.2024 - 16:18

Etkilenirim/etkilenmem testine göre sen ne kadar duygusalsın?

Haydi testeee!

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1. Söyle bakalım öylesine söylediğin bir şeyin daha sonra hatırlanması seni etkiler mi?

2. Yolculuğa çıktığında inene kadar birinin seni beklemesi seni etkiler mi?

3. Her gün seni seviyorum denmesi seni etkiler mi?

4. Bütün şifrelerini seninle paylaşması seni etkiler mi?

5. Sürekli sana mesaj atıyor olması seni etkiler mi?

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6. Senin arkadaşlarına karşı fazla düşünceli olması seni etkiler mi?

7. Ailesine senden bahsetmesi seni etkiler mi?

8. Seninle gelecek planı yapması seni etkiler mi?

9. Adını dövme yaptırması seni etkiler mi?

10. Son olarak seni herkesten ve her şeyden kıskanması seni etkiler mi?

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Sen duygusal birisin!

Bir kalp dolusu duygularla dolu olduğunu biliyoruz. Senin içinde, her şeye hassas bir ruh, her şeye karşı duyarlı bir kalp var. Hayatının her anı, yaşadığın her olay senin için büyük bir deneyim, büyük bir hikaye. Çünkü sen, sevinçlerini de, hüzünlerini de, heyecanlarını da, korkularını da tüm hücrelerinde hissediyorsun. Duygusal yoğunluğun, hayatının her alanında, kararlarında da etkisini hissettiriyor. Bir kişi sana zarar verse bile, kalbinin derinliklerinde onu affetmek için bir neden bulabiliyorsun. Çünkü sen, insanların hatalar yapabileceğine, ancak bunları düzeltebileceklerine inanıyorsun. Bu, senin affedici ve anlayışlı doğanın bir parçası. Sen aşka, sevgiye, tutkuya bağımlısın. Kalbinin ritmini belirleyen bu duygular, senin hayatının merkezindesin. Sevginin, dünyadaki tüm sorunları çözebileceğine, insanları birleştirebileceğine ve hayatı daha güzel hale getirebileceğine inanıyorsun. Bu, senin romantik ve idealist yönün. Evet, sen bir duygusal insansın. Ve bu, seni özel kılıyor. Duygularınla dolu bir hayat yaşamak, her anını dolu dolu hissetmek, her duyguyu derinden yaşamak... İşte senin hayat felsefen bu. Ve bu, seni sen yapan en önemli özelliklerden biri.

Sen pek duygusal biri değilsin!

Senin dünyanın, çoğu insanın dünyasından farklı bir yer. Duygusallığın, çoğu zaman mantığın keskin ve soğuk çeliğine yerini bırakıyor. Sen, kalabalığın arasında bile farklı bir renk olmayı başarıyorsun. Kimi insanların tatlı bulduğu, romantizmle yüklü bir durum senin için sıradan olabiliyor. Bu seni zor biri yapmıyor, sadece farklı biri. Senin dünyanda, daha sert ve gerçekçi şeyler iz bırakıyor. Kimi zaman bu seni soğuk ve uzak biri gibi gösterebiliyor. Ancak bu, seni tanımayanların yanılgısı. Etrafındaki insanlar, biraz daha derine bakabilseler, senin ne kadar ince düşünceli ve eğlenceli biri olduğunu görebilirler. Duygusal olmaman, senin duygusallığın hakkında yanlış bir algı oluşturmasın. Çünkü senin için duygusallık, alışılagelmiş iltifatlar veya sürprizlerden ibaret değil. Senin duygusallığın, daha karmaşık, daha derin ve belki de daha gerçek. Bu yüzden sen, herkes gibi değilsin.

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Selver.1994.06

Sen duygusal birisin ! Daha çok neşeliyim 😅