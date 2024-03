Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Duygusal mısın?

Bir kalp dolusu duygularla dolu olduğunu biliyoruz. Senin içinde, her şeye hassas bir ruh, her şeye karşı duyarlı bir kalp var. Hayatının her anı, yaşadığın her olay senin için büyük bir deneyim, büyük bir hikaye. Çünkü sen, sevinçlerini de, hüzünlerini de, heyecanlarını da, korkularını da tüm hücrelerinde hissediyorsun. Duygusal yoğunluğun, hayatının her alanında, kararlarında da etkisini hissettiriyor. Bir kişi sana zarar verse bile, kalbinin derinliklerinde onu affetmek için bir neden bulabiliyorsun. Çünkü sen, insanların hatalar yapabileceğine, ancak bunları düzeltebileceklerine inanıyorsun. Bu, senin affedici ve anlayışlı doğanın bir parçası. Sen aşka, sevgiye, tutkuya bağımlısın. Kalbinin ritmini belirleyen bu duygular, senin hayatının merkezindesin. Sevginin, dünyadaki tüm sorunları çözebileceğine, insanları birleştirebileceğine ve hayatı daha güzel hale getirebileceğine inanıyorsun. Bu, senin romantik ve idealist yönün. Evet, sen bir duygusal insansın. Ve bu, seni özel kılıyor. Duygularınla dolu bir hayat yaşamak, her anını dolu dolu hissetmek, her duyguyu derinden yaşamak... İşte senin hayat felsefen bu. Ve bu, seni sen yapan en önemli özelliklerden biri.