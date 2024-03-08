Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Duygusal mısın?
Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Duygusal mısın?
Etkilenirim/etkilenmem testine göre sen ne kadar duygusalsın?
Haydi testeee!
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1. Söyle bakalım öylesine söylediğin bir şeyin daha sonra hatırlanması seni etkiler mi?
2. Yolculuğa çıktığında inene kadar birinin seni beklemesi seni etkiler mi?
3. Her gün seni seviyorum denmesi seni etkiler mi?
4. Bütün şifrelerini seninle paylaşması seni etkiler mi?
5. Sürekli sana mesaj atıyor olması seni etkiler mi?
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6. Senin arkadaşlarına karşı fazla düşünceli olması seni etkiler mi?
7. Ailesine senden bahsetmesi seni etkiler mi?
8. Seninle gelecek planı yapması seni etkiler mi?
9. Adını dövme yaptırması seni etkiler mi?
10. Son olarak seni herkesten ve her şeyden kıskanması seni etkiler mi?
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Sen duygusal birisin!
Sen pek duygusal biri değilsin!
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Sen duygusal birisin ! Daha çok neşeliyim 😅