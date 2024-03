Bu Psikolojik Teste Göre Ne İçin Kendini Suçluyorsun?

Birçok insan gibi sen de belki de hızlı bir şekilde bir şeylerden vazgeçtiğin için kendine kızıyorsun. Hayatın sana sunduğu zorluklar, belki de seni bu hale getirdi. Artık zorlanmak, çabalamanın ağırlığı altında ezilmek istemiyorsun. Her zaman bir şeylerin peşinden koşmak yerine, bazen de hayatın sana güzel bir sürpriz yapmasını, bir şeylerin karşına çıkmasını istiyorsun. Hızlıca pes etmek, senin için bir şeyin sonuna ulaşmak ve orada durmak anlamına geliyor. Her defasında pes ettiğinde, aslında hayatına bir eksi eklediğini düşünüyorsun. Ancak unutma ki, bazı şeylerin sonunu getirebilmek için de pes etmek gerekebilir. Kendini bu yüzden suçlamamalısın. Aynı zamanda, hayatındaki heyecanı, tutkuyu diri tutmak da önemli. Çünkü bu senin ilerlemene, hayatına anlam katmana yardımcı olacak. Kendini suçlamak yerine, belki de bu heyecanı yeniden alevlendirmeye çalışmalısın. Kendine olan inancını kaybetme, çünkü her zaman daha iyi bir yarın seni bekliyor olacak.