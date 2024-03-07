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Bu Psikolojik Teste Göre Ne İçin Kendini Suçluyorsun?

Bu Psikolojik Teste Göre Ne İçin Kendini Suçluyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
07.03.2024 - 15:02

Bu psikolojik test senin kendini ne için suçladığını ortaya çıkarıyor.

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım yaşadığın hayatı kim için yaşıyorsun?

3. Söyle bakalım yaşadığın hayatı kim için yaşıyorsun?

4. Şimdiye kadar kendin için ne yaptın?

4. Şimdiye kadar kendin için ne yaptın?

5. Seç birini!

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6. Sana çok büyük bir kötülük yapmış olan biri şimdi seninle barışmak istese cevabın ne olur?

6. Sana çok büyük bir kötülük yapmış olan biri şimdi seninle barışmak istese cevabın ne olur?

7. Senin hevesini ne kırar?

8. Daha önce hiç bunlardan birini yaptın mı?

8. Daha önce hiç bunlardan birini yaptın mı?

9. Sence hayatında ne eksik?

9. Sence hayatında ne eksik?

10. Son olarak pişmanlık duyuyor musun?

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Sen, almadığın riskler için kendini suçluyorsun!

Kendine olan kızgınlığın, almadığın risklerin ağırlığı altında eziliyor. Gözlerini kaçırdığın, belki de göz ardı ettiğin o hayat değiştirecek fırsatların peşinden gitmediğin için kendini suçluyorsun. Geçmişteki kararlarının bugünkü hayatını nasıl şekillendirdiğini düşünüp duruyorsun. Zamanında harekete geçmeyi beceremediğin için, belki de biraz daha cesur olamadığın için kendini suçluyorsun. Belki de şu an tamamen farklı bir hayatın olabilirdi, değil mi? Belki de daha heyecanlı, daha renkli, daha dolu dolu bir hayat... İşte tam da bu düşünceler, seni içten içe kemiriyor. Kendine olan bu suçlamaların, belki de hayatında daha fazla çaba göstermediğin için duyduğun o derin pişmanlığın bir yansıması. Kendini suçlamak yerine, belki de hayatına biraz daha dikkatli bir gözle bakmayı denemelisin. Etrafında olup bitenlere, belki de fark etmediğin o küçük ayrıntılara daha dikkatli bakmayı denemelisin. Belki de hayatında kaçırdığın fırsatlar, aslında başka bir kapının açılmasına sebep oldu. Belki de hayat, seni tam da olman gereken yerde, tam da olman gereken zamanda bulunduruyor. Kendini suçlamak yerine, belki de hayatın sana sunduğu bu güzelliklere odaklanmayı denemelisin.

Sen, zamanında insanlara hak ettikleri gibi davranmadığın için kendini suçluyorsun!

Kendini suçluyor musun? Kendine kızıyor musun çünkü belki de hak etmediği kadar sevgi ve değeri bazı insanlara sundun? Evet, belki de bu kişilerin senin bu muazzam sevgi ve değeri hak etmediğini düşünüyorsun. Ancak, bu durum seni onların karşısında bir nebze daha küçük hissettiriyor. Evet, belki de içinde bir yerlerde, onlara söylemek isteyip de söyleyemediğin birçok şey var. Belki de bu yüzden geçmişi bir türlü geride bırakamıyorsun. Bir düşün, belki de bu insanların senin üzerinde bu kadar baskı kurmasının sebebi, senin onlara sunduğun bu fazla sevgi ve değer. Belki de onlar, senin bu sonsuz sevgi ve değerini hak etmiyorlar. Ancak unutma ki, senin sevgin ve değerin bir başkasının hakkettiği kadar değerli. Kendini suçlamak yerine, belki de sevgini ve değerini hak eden insanlara sunmanın zamanı gelmiştir. Kendini daha küçük hissetmek yerine, belki de içinde kalanları söylemenin, geçmişi geride bırakmanın ve üzerindeki bu baskıyı kırmak için adım atmanın zamanı gelmiştir.

Sonuçta, senin sevgin ve değerin kıymetini bilen birine ait olmalı. Kendini suçlamayı bırak ve sevgini, değerini hak eden birine sun. Kendini küçük hissetmeyi bırak ve içinde kalanları dışa vur. Geçmişi geride bırak ve üzerindeki baskıyı kır, çünkü sen bunu hak ediyorsun.

Sen bir şeylerden çabuk vazgeçtiğin için kendini suçluyorsun!

Birçok insan gibi sen de belki de hızlı bir şekilde bir şeylerden vazgeçtiğin için kendine kızıyorsun. Hayatın sana sunduğu zorluklar, belki de seni bu hale getirdi. Artık zorlanmak, çabalamanın ağırlığı altında ezilmek istemiyorsun. Her zaman bir şeylerin peşinden koşmak yerine, bazen de hayatın sana güzel bir sürpriz yapmasını, bir şeylerin karşına çıkmasını istiyorsun. Hızlıca pes etmek, senin için bir şeyin sonuna ulaşmak ve orada durmak anlamına geliyor. Her defasında pes ettiğinde, aslında hayatına bir eksi eklediğini düşünüyorsun. Ancak unutma ki, bazı şeylerin sonunu getirebilmek için de pes etmek gerekebilir. Kendini bu yüzden suçlamamalısın. Aynı zamanda, hayatındaki heyecanı, tutkuyu diri tutmak da önemli. Çünkü bu senin ilerlemene, hayatına anlam katmana yardımcı olacak. Kendini suçlamak yerine, belki de bu heyecanı yeniden alevlendirmeye çalışmalısın. Kendine olan inancını kaybetme, çünkü her zaman daha iyi bir yarın seni bekliyor olacak.

Sen, kendinden çok fazla fedakarlık ettiğin için kendini suçluyorsun!

Bir yıldız gibi parlamak yerine, başkalarının ışığını yansıtmak için kendini sürekli olarak gölgede tutuyorsun. Kendi hayatını yaşamak yerine, başkalarının hayatlarını yaşamayı tercih ediyorsun. Ancak bu durum, içinde bir yerlerde bir suçluluk duygusu oluşturuyor. Kendine sorduğun soruların cevapları belirsiz kalıyor: Kimin için bu kadar çaba sarf ediyorsun? Kimin için bu denli üzülüyor veya kimin mutluluğu için çırpınıyorsun? Bu kişiler, senin mutluluğunu gerçekten önemsiyorlar mı? Sen, doğuştan gelen bir fedakarlıkla donatılmış bir bireysin. Ancak bu fedakarlık, zaman zaman seni yoruyor, hatta bazen zarar veriyor. Bu durum, içinde bir yerlerde bir suçluluk duygusu oluşturuyor. Kendini suçluyorsun çünkü bu durumun sana zarar verdiğinin farkındasın. Kendi mutluluğunu önemsemenin, kendi hayatını yaşamanın da önemli olduğunu biliyorsun. Ancak bu bilgi, seni daha da suçlu hissettiriyor. Kendine olan bu haksızlığı durdurmanın zamanı geldi. Kendi hayatını yaşamak, kendi mutluluğunu önemsemek de senin en doğal hakkın.

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