Bu Psikolojik Teste Göre Ne İçin Kendini Suçluyorsun?

Kendini suçluyor musun? Kendine kızıyor musun çünkü belki de hak etmediği kadar sevgi ve değeri bazı insanlara sundun? Evet, belki de bu kişilerin senin bu muazzam sevgi ve değeri hak etmediğini düşünüyorsun. Ancak, bu durum seni onların karşısında bir nebze daha küçük hissettiriyor. Evet, belki de içinde bir yerlerde, onlara söylemek isteyip de söyleyemediğin birçok şey var. Belki de bu yüzden geçmişi bir türlü geride bırakamıyorsun. Bir düşün, belki de bu insanların senin üzerinde bu kadar baskı kurmasının sebebi, senin onlara sunduğun bu fazla sevgi ve değer. Belki de onlar, senin bu sonsuz sevgi ve değerini hak etmiyorlar. Ancak unutma ki, senin sevgin ve değerin bir başkasının hakkettiği kadar değerli. Kendini suçlamak yerine, belki de sevgini ve değerini hak eden insanlara sunmanın zamanı gelmiştir. Kendini daha küçük hissetmek yerine, belki de içinde kalanları söylemenin, geçmişi geride bırakmanın ve üzerindeki bu baskıyı kırmak için adım atmanın zamanı gelmiştir.

Sonuçta, senin sevgin ve değerin kıymetini bilen birine ait olmalı. Kendini suçlamayı bırak ve sevgini, değerini hak eden birine sun. Kendini küçük hissetmeyi bırak ve içinde kalanları dışa vur. Geçmişi geride bırak ve üzerindeki baskıyı kır, çünkü sen bunu hak ediyorsun.