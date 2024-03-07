Bu Psikolojik Teste Göre Ne İçin Kendini Suçluyorsun?
Bu Psikolojik Teste Göre Ne İçin Kendini Suçluyorsun?
Bu psikolojik test senin kendini ne için suçladığını ortaya çıkarıyor.
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım yaşadığın hayatı kim için yaşıyorsun?
4. Şimdiye kadar kendin için ne yaptın?
5. Seç birini!
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6. Sana çok büyük bir kötülük yapmış olan biri şimdi seninle barışmak istese cevabın ne olur?
7. Senin hevesini ne kırar?
8. Daha önce hiç bunlardan birini yaptın mı?
9. Sence hayatında ne eksik?
10. Son olarak pişmanlık duyuyor musun?
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Sen, almadığın riskler için kendini suçluyorsun!
Sen, zamanında insanlara hak ettikleri gibi davranmadığın için kendini suçluyorsun!
Sen bir şeylerden çabuk vazgeçtiğin için kendini suçluyorsun!
Sen, kendinden çok fazla fedakarlık ettiğin için kendini suçluyorsun!
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