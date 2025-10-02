Eşref Rüya Son Bölümde Neler Oldu, 16. Bölüm Nereden İzlenir? İşte Eşref Rüya'nın 17. Bölüm Fragmanı

Son nefesinde Eşref'i işaret eden Taylan, onun şüpheli durumuna düşmesine neden oldu. Nisan, Eşref hakkında kuşkular beslemek istemese de yaşanan olayları derinlemesine sorgulamaya başlayadı. Dinçer ise, Nisan ile Eşref arasındaki ilişkiyi bozmak için stratejisini bir sonraki seviyeye taşıma konusunda son derece kararlı!

Bu esnada, Gürdal'ın ansızın ortadan kaybolması, ekibin içinde hızla artan bir kaygıya sebep oldu. Kadir, Eşref'i köşeye sıkıştırmak için Gürdal'ı bir araç olarak kullanmayı tasarlarken Eşref ise, bir taraftan sevdiklerini korumaya çalıştı diğer taraftansa üzerine yöneltilen şüphelerle başa çıkmak zorunda kaldı.