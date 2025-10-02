onedio
Eşref Rüya Son Bölümde Neler Oldu, 16. Bölüm Nereden İzlenir? İşte Eşref Rüya'nın 17. Bölüm Fragmanı

Kanal D dizi
Elif ÇAMLIBEL
02.10.2025 - 09:25

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, bu hafta da Çarşamba gecesinin vazgeçilmezi olmayı başardı. Milyonları televizyon ekranına kilitleyen dizinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy, sergiledikleri performanslarla bir kez daha seyirciden tam not aldı. Afra'nın ölümünden sonra yıkılan Nisan'ın Eşref'ten şüphelenmeye başladığı ve Eşref'in git gide sona yaklaştığı yeni bölüm ise şimdiden merak konusu oldu. Biz de kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Eşref Rüya 16. bölüm izleme ekranını ve fragmanını içeriğimizde bir araya getirdik.

Peki, Eşref Rüya'nın son bölümünde neler oldu? Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

İşte, detaylar...

Eşref Rüya Hangi Gün? Yeni Bölüm Ne Zaman?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Eşref Rüya, 2. sezonu ile de tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Bu hafta 16. bölümü yayınlanan Eşref Rüya'nın gelecek hafta 8 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de yayımlanacak olan 17. bölümü heyecan yarattı. 

Dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak edildi!

Eşref Rüya Son Bölümde Neler Oldu?

Son nefesinde Eşref'i işaret eden Taylan, onun şüpheli durumuna düşmesine neden oldu. Nisan, Eşref hakkında kuşkular beslemek istemese de yaşanan olayları derinlemesine sorgulamaya başlayadı. Dinçer ise, Nisan ile Eşref arasındaki ilişkiyi bozmak için stratejisini bir sonraki seviyeye taşıma konusunda son derece kararlı! 

Bu esnada, Gürdal'ın ansızın ortadan kaybolması, ekibin içinde hızla artan bir kaygıya sebep oldu. Kadir, Eşref'i köşeye sıkıştırmak için Gürdal'ı bir araç olarak kullanmayı tasarlarken Eşref ise, bir taraftan sevdiklerini korumaya çalıştı diğer taraftansa üzerine yöneltilen şüphelerle başa çıkmak zorunda kaldı.

Eşref Rüya 16. Bölüm Nereden İzlenir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin bazı bölümleri kanalın resmi internet sitesinde de yerini aldı Eşref Rüya'nın son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak da izleyebilirsiniz. 

EŞREF RÜYA 16. BÖLÜM İZLEME EKRANI

Eşref Rüya 17. Bölümde Neler Olacak?

Nisan, Eşref'in Afra'nın ölümü hakkında bilgi sahibi olup kendisine söylemediğini düşünmeye başlıyor. Eşref ise bir yandan Dinçer'den şüpheleniyor bir yandan da Kadir'in ortağını arıyor. Yeni bölümün fragmanında Nisan'ın Eşref'e karşı şüpheleri artarken; Afra'nın ölüm nedenini öğrenmeye git gide yaklaşan Eşref ise sona yaklaşıyor! Peki, Nisan sonunda gerçeği öğrenecek mi? Yoksa Eşref'e karşı şüpheleri artarak tutunduğu tek dal da kırılacak mı? 

Gelin, 17. bölümün ilk fragmanına birlikte bakalım.👇

İşte Eşref Rüya 17. Bölüm Fragmanı

