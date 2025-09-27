Kızılcık Şerbeti Son Bölüm Neler Oldu, Son Bölüm Nereden İzlenir? İşte Kızılcık Şerbeti 107. Bölüm Fragmanı

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde, Işıl artarak devam eden tehditlerin kaynağını bulmaya odaklanır. İlk olarak, Koray'ın yattığı hastaneyi ziyaret eder. Ancak Koray'ın durumunu gördükten sonra, onun bu tehditlerin arkasında olma ihtimalini eler. Bu noktada içinde, tehditlerin Mustafa tarafından yapıldığına dair bir şüphe oluşmaya başlar.

Son dönemlerde sosyal medyanın gündeminde düşmeyen Nursema ve Firaz arasındaki ilişki artık daha stabil bir hale gelir. Şimdi Nursema'nın tek bir hedefi vardır; bir bebek sahibi olmak. Firaz'ın ise bir sırrı vardır. Firaz'ın gizli sevgilisinin, ikilinin hayatına nasıl etki edeceği ise şimdilik merak konusu olmaya devam ediyor.

Mustafa'nın ziyaretine giden Abdullah Bey, yanında Nilay ve oğlunu da götürür. Baba ve oğul arasındaki bu karşılaşma oldukça duygusal ve hüzünlü bir atmosfer yaratır. Fatih ve Doğa arasındaki ilişki ise giderek daha da gerginleşir. Doğa, boşanmak istediğini belirtir ancak Fatih bu durumu ciddiye almaz.

Suların bir an bile durulmadığı dizide Asil, şirket adına satın aldığı tekneyle parti düzenler ve herkesi bu partiye davet eder. Ömer ise, başını belaya sokan bir arkadaşının oğluna yardım etmek için çıktığı yolda büyük bir şoka uğrar. 107. bölümde öğreneceğiz: Ömer kime çarptı?