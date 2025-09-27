onedio
Kızılcık Şerbeti Son Bölüm Neler Oldu, Son Bölüm Nereden İzlenir? İşte Kızılcık Şerbeti 107. Bölüm Fragmanı

Kızılcık Şerbeti Son Bölüm Neler Oldu, Son Bölüm Nereden İzlenir? İşte Kızılcık Şerbeti 107. Bölüm Fragmanı

Show tv dizi Kızılcık Şerbeti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.09.2025 - 11:07

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 26 Eylül Cuma akşamı yayınlanan son bölümü yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Nursema ve Firaz ilişkisindeki gerginlik, Işıl'ı tehdit eden kişinin kim olduğuna dair artan merak ve Fatih ile Doğa arasındaki sert rüzgarlar dikkat çekti. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ise Kızılcık Şerbeti 106. bölüm izleme ekranını araştırmaya başladı. 

Peki, Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde neler oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

İşte, detaylar...

Kızılcık Şerbeti Hangi Gün? Yeni Bölümde Ne Zaman, Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti Hangi Gün? Yeni Bölümde Ne Zaman, Neler Olacak?

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nin 107. bölümü gelecek hafta 3 Ekim Cuma akşamı 20.00'de yayımlanacak. Dizinin yayınlanan fragmanı ise merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti Son Bölümde Neler Oldu?

Kızılcık Şerbeti Son Bölümde Neler Oldu?

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde, Işıl artarak devam eden tehditlerin kaynağını bulmaya odaklanır. İlk olarak, Koray'ın yattığı hastaneyi ziyaret eder. Ancak Koray'ın durumunu gördükten sonra, onun bu tehditlerin arkasında olma ihtimalini eler. Bu noktada içinde, tehditlerin Mustafa tarafından yapıldığına dair bir şüphe oluşmaya başlar.

Son dönemlerde sosyal medyanın gündeminde düşmeyen Nursema ve Firaz arasındaki ilişki artık daha stabil bir hale gelir. Şimdi Nursema'nın tek bir hedefi vardır; bir bebek sahibi olmak. Firaz'ın ise bir sırrı vardır. Firaz'ın gizli sevgilisinin, ikilinin hayatına nasıl etki edeceği ise şimdilik merak konusu olmaya devam ediyor.

Mustafa'nın ziyaretine giden Abdullah Bey, yanında Nilay ve oğlunu da götürür. Baba ve oğul arasındaki bu karşılaşma oldukça duygusal ve hüzünlü bir atmosfer yaratır. Fatih ve Doğa arasındaki ilişki ise giderek daha da gerginleşir. Doğa, boşanmak istediğini belirtir ancak Fatih bu durumu ciddiye almaz.

Suların bir an bile durulmadığı dizide Asil, şirket adına satın aldığı tekneyle parti düzenler ve herkesi bu partiye davet eder. Ömer ise, başını belaya sokan bir arkadaşının oğluna yardım etmek için çıktığı yolda büyük bir şoka uğrar. 107. bölümde öğreneceğiz: Ömer kime çarptı?

Kızılcık Şerbeti 106. Bölüm Nereden İzlenir?

Kızılcık Şerbeti 106. Bölüm Nereden İzlenir?

Show TV ekranlarında yayınlandıktan hemen sonra kanalın resmi internet sitesinde yayınalan Kızılcık Şerbeti'inin son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. 

KIZILCIK ŞERBETİ 106. BÖLÜM İZLEME EKRANI

Kızılcık Şerbeti 107. Bölümde Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti 107. Bölümde Neler Olacak?

Ömer'in geçirdiği kazanın ardından yaşadığı korkular büyüyor. Ömer, 'Ben bir katil olabilirim' korkusu yaşarken Kıvılcım'dan destek alıyor. Fatih ve Doğa arasındaki ipler ise iyice geriliyor. Çift ilişkilerine kızları Cemre için mi katlanıyor? 

107. bölüme damgasını vuran ise Asil'in yemeğe birlikte gittiği kişi oluyor. Şirkette ortam daha da gerilirken, Mustafa'nın çıkabilme ihtimali ise evde heyecana neden oluyor. Ancak Işıl'a gelen telefon konuşması 'Tehditlerin arkasındaki kişi Mustafa mı?' dedirtiyor. 

Bakalım, yeni bölümde neler olacak? 

Gelin, 107. bölüme bir kez de birlikte bakalım.👇

İşte, Kızılcık Şerbeti 107. Bölüm Fragmanı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
