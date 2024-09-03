Esra Erol'un Yayını Sonrası Ortalık Hareketlendi: Kayıp Sudenaz'dan Haber Var!
Esra Erol'un Yayını Sonrası Ortalık Hareketlendi: Kayıp Sudenaz'dan Haber Var!
Narin'in kaybının ardından 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas'ın kaybı hepimizi yıkıma uğratmıştı. Sudenaz'ın 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti. Esra Erol'un yayını sonrası iki kişi gözaltına alındı. Erol, Sudenaz'ın bulunduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezona 12 yaşındaki Sudenaz'ın kaybı ile başlayan Esra Erol bugünkü yayında müjdeli haberi verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünkü yayında küçük kızın 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti.
Türkiye'nin endişe ile izlediği yayın sonrası Çorum'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu için savcılık harekete geçti.
Yayın sonrası Sudenaz'ı alıkoyduğu iddia edilen İlhan Kütükçü ve Aslan Taş adlı bir kişi daha gözaltına alındı.
Sudenaz ise sağ salim bulunduktan sonra koruma altına alındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın