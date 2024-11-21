Türkiye'de Büyücülük Okulu Olmaya Aday Birbirinden Gizemli Yerler
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Türkiye'de Büyücülük Okulu Olmaya Aday Birbirinden Gizemli Yerler
Türkiye, birbirinden eşsiz mimari yapılara ev sahipliği yapıyor. Birbirinden farklı sanat akımlarından etkilenerek yapılan binaların her biri tüylerimizi ürpertiyor. Öyle ki dizi ve filmlerde gördüğümüz, çoğunlukla da kurgu olan yapıları aslında Türkiye'de görmek mümkün. Tabii değerini biliyor muyuz, orası ayrı konu.
Peki bir büyücülük okulu açılacak olsaydı, ülkemizdeki hangi bina bunun için uygun olurdu?
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Sümela Manastırı'nın büyücülük okulu için harika bir seçenek olacağını söyledi.
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1. Aklımıza ilk gelen yer, Muğla'daki kral mezarları oldu elbette.
2. Halk arasında zaten Perili Köşk olarak anılan Yusuf Ziya Paşa Köşkü harika bir seçenek olurdu.
3. Tüm ihtişamıyla Balat Kızıl Mektep de kesinlikle bu listenin başlarında yer almalı.
4. Altında gizli tünellerin olduğu söylenen Molla Zeyrek Camii büyük bir sırrı gizliyor gibi...
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5. Kuleli Askeri Lisesi'nin de iyi bir seçenek olacağını düşünüyoruz.
6. İzmir Kızılavu Bazilikası da fena bir seçenek gibi durmuyor...
Özellikle de eski halini düşündüğünüzde!
7. Evet, onu saray olarak görmeye alışkınız. Yine de büyücülere ev sahipliği yapabilirmiş gibi görünüyor.
8. Ağaçlar arasında gizlenen Beykoz Kabuslar Evi'ne ne demeli?
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9. Kars Ani Harabeleri de yalnız ve yaşlı büyücümüzün evi olurdu.
10. İzmir Forbes Köşkü de büyücü öğretmenlerimizin evi olabilirdi.
11. Hekimbaşı Av Köşkü, davetsiz misafirleri kabul etmeyen bir yer gibi görünüyor. Dikkat: ağaçlar her an canlanabilir!
12. Büyükada Rum Yetimhanesi de bu haliyle listeye girmeye hak kazandı.
13. Yerebatan Sarnıcı'nı anmadan olmaz!
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Bonus: Büyücülük malzemelerinin satıldığı yer eski Mısır Çarşısı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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