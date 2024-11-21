onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'de Büyücülük Okulu Olmaya Aday Birbirinden Gizemli Yerler

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Türkiye'de Büyücülük Okulu Olmaya Aday Birbirinden Gizemli Yerler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 16:47

Türkiye, birbirinden eşsiz mimari yapılara ev sahipliği yapıyor. Birbirinden farklı sanat akımlarından etkilenerek yapılan binaların her biri tüylerimizi ürpertiyor. Öyle ki dizi ve filmlerde gördüğümüz, çoğunlukla da kurgu olan yapıları aslında Türkiye'de görmek mümkün. Tabii değerini biliyor muyuz, orası ayrı konu.

Peki bir büyücülük okulu açılacak olsaydı, ülkemizdeki hangi bina bunun için uygun olurdu?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir sosyal medya kullanıcısı, Sümela Manastırı'nın büyücülük okulu için harika bir seçenek olacağını söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Sümela Manastırı'nın büyücülük okulu için harika bir seçenek olacağını söyledi.
twitter.com

Biz de durur muyuz, bakalım başka nereler var dedik.

1. Aklımıza ilk gelen yer, Muğla'daki kral mezarları oldu elbette.

1. Aklımıza ilk gelen yer, Muğla'daki kral mezarları oldu elbette.

2. Halk arasında zaten Perili Köşk olarak anılan Yusuf Ziya Paşa Köşkü harika bir seçenek olurdu.

2. Halk arasında zaten Perili Köşk olarak anılan Yusuf Ziya Paşa Köşkü harika bir seçenek olurdu.

3. Tüm ihtişamıyla Balat Kızıl Mektep de kesinlikle bu listenin başlarında yer almalı.

3. Tüm ihtişamıyla Balat Kızıl Mektep de kesinlikle bu listenin başlarında yer almalı.

4. Altında gizli tünellerin olduğu söylenen Molla Zeyrek Camii büyük bir sırrı gizliyor gibi...

4. Altında gizli tünellerin olduğu söylenen Molla Zeyrek Camii büyük bir sırrı gizliyor gibi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

5. Kuleli Askeri Lisesi'nin de iyi bir seçenek olacağını düşünüyoruz.

5. Kuleli Askeri Lisesi'nin de iyi bir seçenek olacağını düşünüyoruz.

6. İzmir Kızılavu Bazilikası da fena bir seçenek gibi durmuyor...

6. İzmir Kızılavu Bazilikası da fena bir seçenek gibi durmuyor...

Özellikle de eski halini düşündüğünüzde!

Özellikle de eski halini düşündüğünüzde!

7. Evet, onu saray olarak görmeye alışkınız. Yine de büyücülere ev sahipliği yapabilirmiş gibi görünüyor.

7. Evet, onu saray olarak görmeye alışkınız. Yine de büyücülere ev sahipliği yapabilirmiş gibi görünüyor.

8. Ağaçlar arasında gizlenen Beykoz Kabuslar Evi'ne ne demeli?

8. Ağaçlar arasında gizlenen Beykoz Kabuslar Evi'ne ne demeli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

9. Kars Ani Harabeleri de yalnız ve yaşlı büyücümüzün evi olurdu.

9. Kars Ani Harabeleri de yalnız ve yaşlı büyücümüzün evi olurdu.

10. İzmir Forbes Köşkü de büyücü öğretmenlerimizin evi olabilirdi.

10. İzmir Forbes Köşkü de büyücü öğretmenlerimizin evi olabilirdi.

11. Hekimbaşı Av Köşkü, davetsiz misafirleri kabul etmeyen bir yer gibi görünüyor. Dikkat: ağaçlar her an canlanabilir!

11. Hekimbaşı Av Köşkü, davetsiz misafirleri kabul etmeyen bir yer gibi görünüyor. Dikkat: ağaçlar her an canlanabilir!

12. Büyükada Rum Yetimhanesi de bu haliyle listeye girmeye hak kazandı.

12. Büyükada Rum Yetimhanesi de bu haliyle listeye girmeye hak kazandı.

13. Yerebatan Sarnıcı'nı anmadan olmaz!

13. Yerebatan Sarnıcı'nı anmadan olmaz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bonus: Büyücülük malzemelerinin satıldığı yer eski Mısır Çarşısı.

Bonus: Büyücülük malzemelerinin satıldığı yer eski Mısır Çarşısı.

Sizin de listemize katkılarınızı bekliyoruz!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın