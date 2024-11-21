Türkiye'de Büyücülük Okulu Olmaya Aday Birbirinden Gizemli Yerler

Türkiye, birbirinden eşsiz mimari yapılara ev sahipliği yapıyor. Birbirinden farklı sanat akımlarından etkilenerek yapılan binaların her biri tüylerimizi ürpertiyor. Öyle ki dizi ve filmlerde gördüğümüz, çoğunlukla da kurgu olan yapıları aslında Türkiye'de görmek mümkün. Tabii değerini biliyor muyuz, orası ayrı konu.

Peki bir büyücülük okulu açılacak olsaydı, ülkemizdeki hangi bina bunun için uygun olurdu?