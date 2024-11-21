Ünlü İsmin Sabıka Fotoğrafıymış: Outlook Profillerimizdeki Silüetin Kime Ait Olduğunu Biliyor musunuz?

Bir Google hesabı açtığınızda veya herhangi başka bir uygulamaya ilk kez kayıt olduğunuzda profil resminiz henüz yoktur. Kayıt olduktan sonra değiştirebilediğiniz profil fotoğrafınız, başta uygulamanın belirlediği bir görseldir. Bu görseller arasında hepimizin aşina olduğu biri var. O da hiç şüphesiz, Outlook'un hafif dalgalı saçları olan silüeti.

Aslında, bu silüetin kime ait olduğunu hepimiz biliyoruz!

Gelin, hikayenin gerçek yüzünü öğrenelim.

Kaynak