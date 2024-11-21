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Ünlü İsmin Sabıka Fotoğrafıymış: Outlook Profillerimizdeki Silüetin Kime Ait Olduğunu Biliyor musunuz?

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Ünlü İsmin Sabıka Fotoğrafıymış: Outlook Profillerimizdeki Silüetin Kime Ait Olduğunu Biliyor musunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 15:32

Bir Google hesabı açtığınızda veya herhangi başka bir uygulamaya ilk kez kayıt olduğunuzda profil resminiz henüz yoktur. Kayıt olduktan sonra değiştirebilediğiniz profil fotoğrafınız, başta uygulamanın belirlediği bir görseldir. Bu görseller arasında hepimizin aşina olduğu biri var. O da hiç şüphesiz, Outlook'un hafif dalgalı saçları olan silüeti. 

Aslında, bu silüetin kime ait olduğunu hepimiz biliyoruz!

Gelin, hikayenin gerçek yüzünü öğrenelim.

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Bir sosyal medya platformuna üye olduğunuzda, bazı bilgileri doldurmanız gerekir.

Bir sosyal medya platformuna üye olduğunuzda, bazı bilgileri doldurmanız gerekir.

Adınız, soyadınız, yaşınız gibi kişisel bilgileri girmeniz beklenir. Daha sonra detay kısımları doldurmaya gelir sıra.

Bu detaylardan birisi de profil fotoğrafınızdır. Profil resminizde dilerseniz kendi fotoğrafınızı, dilerseniz sevdiğiniz bir görseli kullanabilirsiniz. Hiç değiştirmemek de bir seçenek tabii.

Bu detaylardan birisi de profil fotoğrafınızdır. Profil resminizde dilerseniz kendi fotoğrafınızı, dilerseniz sevdiğiniz bir görseli kullanabilirsiniz. Hiç değiştirmemek de bir seçenek tabii.

Hatırlarsınız, Twitter'ın Twitter olduğu zamanlarda, logosu mavi bir kuş iken ilk kez kayıt olanlar birer 'yumurta' olarak geliyordu dünyaya.

Sonra yumurtalar ortadan kayboldu ve kötüleşti dünya...

Birçok sosyal medya uygulamasında görmeye alışık olduğumuz bir profil silüeti var.

Birçok sosyal medya uygulamasında görmeye alışık olduğumuz bir profil silüeti var.

Yıllar önce Facebook'a kayıt olduğunuzda bu silüeti kadın veya erkek olarak değiştirebiliyordunuz. Daha sonra farklı silüetler de çıkmaya başladı ortaya.

Profill silüetlerinin en popüleri de hiç kuşkusuz Outlook'ta kullanılan hafif dalgalı ve kısa saçları olan kişiydi.

Profill silüetlerinin en popüleri de hiç kuşkusuz Outlook'ta kullanılan hafif dalgalı ve kısa saçları olan kişiydi.

Peki bu kişiyi, aslında hepimizin tanıdığını biliyor muydunuz?

Outlook'un profilinde yer alan kişi aslında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'den başkası değil!

Outlook'un profilinde yer alan kişi aslında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'den başkası değil!

En başta gördüğünüz orijinal fotoğraf 1977 yılında, Bill Gates'in sabıka kaydı yapılırken çekilmişti. Evet, Bill Gates'in 1977 yılından bir sabıka kaydı bulunuyor. O zamanlar 21 yaşında olan Bill Gates, New Mexico'da kırmızı ışıkta geçmekten ve ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı ceza almıştı.

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Bill Gates'in sabıka kaydından kendi yazdığı yazısında bahsettiği görülüyor.

Bill Gates'in sabıka kaydından kendi yazdığı yazısında bahsettiği görülüyor.

Ancak yabancı kaynaklar, Bill Gates'e ve Microsoft'a bu konunun doğru olup olmadığını sorduklarında herhangi bir dönüş almadıklarını belirtiyor. 

Fotoğrafın Bill Gates'e ait olduğu doğru olsa da Outlook silüetinin kendisine ait olup olmadığı hala muamma!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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