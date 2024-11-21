Ünlü İsmin Sabıka Fotoğrafıymış: Outlook Profillerimizdeki Silüetin Kime Ait Olduğunu Biliyor musunuz?
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Ünlü İsmin Sabıka Fotoğrafıymış: Outlook Profillerimizdeki Silüetin Kime Ait Olduğunu Biliyor musunuz?
Bir Google hesabı açtığınızda veya herhangi başka bir uygulamaya ilk kez kayıt olduğunuzda profil resminiz henüz yoktur. Kayıt olduktan sonra değiştirebilediğiniz profil fotoğrafınız, başta uygulamanın belirlediği bir görseldir. Bu görseller arasında hepimizin aşina olduğu biri var. O da hiç şüphesiz, Outlook'un hafif dalgalı saçları olan silüeti.
Aslında, bu silüetin kime ait olduğunu hepimiz biliyoruz!
Gelin, hikayenin gerçek yüzünü öğrenelim.
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Bir sosyal medya platformuna üye olduğunuzda, bazı bilgileri doldurmanız gerekir.
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Bu detaylardan birisi de profil fotoğrafınızdır. Profil resminizde dilerseniz kendi fotoğrafınızı, dilerseniz sevdiğiniz bir görseli kullanabilirsiniz. Hiç değiştirmemek de bir seçenek tabii.
Birçok sosyal medya uygulamasında görmeye alışık olduğumuz bir profil silüeti var.
Profill silüetlerinin en popüleri de hiç kuşkusuz Outlook'ta kullanılan hafif dalgalı ve kısa saçları olan kişiydi.
Outlook'un profilinde yer alan kişi aslında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'den başkası değil!
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Bill Gates'in sabıka kaydından kendi yazdığı yazısında bahsettiği görülüyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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