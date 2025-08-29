onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Eski Sevgilinin Hala Zihninde Yer Etmesinin 12 Nedeni

etiket Eski Sevgilinin Hala Zihninde Yer Etmesinin 12 Nedeni

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
29.08.2025 - 23:01

Eski sevgilini düşünmekten kendini alamıyor musun? Bir şarkı çalınca, sokakta birini görünce ya da markette en sevdiği çikolataya gözün takılınca bile aklına o mu geliyor? Yalnız değilsin çünkü bazı insanlar, bazı anlar ve bazı duygular kolay kolay silinmez. Peki nedeni ne? İşte, eski sevgilini unutamamanın ardındaki olası 12 sebep!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bitmemiş bir hikayeye nokta koyamadın.

Bazı ilişkiler bitse de 'Tam olarak ne zaman koptuk?', 'Asıl sebep neydi?' gibi sorular aklı kurcalayabiliyor. Belki mesajlara geç cevap verdiniz belki de sinirlendiğiniz anlarda içinize attınız. Bu netliksizlik, beynin içinde sürekli oynayan bir fragman gibi dönüp duruyorsa ne kadar zaman geçerse geçsin, aklının bir köşesinde hep o duyguyu taşırsın. Ama merak etme, o yük giderek hafifler.

2. Kurduğunuz hayaller hala sende yaşıyor.

Hayal kurmak güzel şey ama biriyle kurduğun hayalleri gerçekleştiremeden ayrılmak bazen sarsıcı olabiliyor. Evet belki bir düğün tasarlamadınız ama yurt dışı tatil planlarını çoktan yapmıştınız ve şimdi o hayaller öylece kalakaldı. Unutma, bazen eski sevgilini değil onunla birlikte çizdiğin o geleceği özlüyorsun.

3. Duygusal bağ fiziksel bağdan daha derindi.

Bazı insanlar hayatına sadece “sevgili” olarak değil adeta yakın bir arkadaş gibi girer. Bu duygusal bağ bazen fiziksel temastan çok daha güçlüdür, öyle ki elini tutmadan bile yanında hissedersin. İşte bu tarz bir bağ kolay kolay silinmez çünkü beyin o “anlaşılmışlık” hissine bağlı hale gelir.

4. Seni en iyi onun anladığına inanıyorsun.

Bir insana derdini anlatırken cümle kurmana bile gerek kalmaz bazen. O sadece bakışından, ses tonundan veya yazım şeklinden bile ne hissettiğini anlar. O yüzden yeni biriyle mesajlaşırken “O olsaydı demek istediğimi bilirdi.” gibi karşılaştırmalar yapıyorsan bilinçaltın hala onu ideal iletişim noktası olarak görüyor olabilir.

5. “Daha iyisi olmayacak” düşüncesine takıldın.

Bazı ayrılıklar kişide acayip bir idealizasyon yaratır. Yani onu olduğu gibi değil kafanda büyütüp olduğundan çok daha muhteşem birine dönüştürürsün. Bu düşünceye takılmak, eski sevgilini daha da unutulmaz hale getirmene sebep olabilir ama gerçekçi olalım, onun gibisi yok diye kendini ikna ettiğin için eski sevgili gitmiyor akıldan.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ortak anılar her yerde karşına çıkıyor.

Aynı diziyi izlediniz, aynı kafede kahve içtiniz, aynı şarkıda göz göze geldiniz ve şimdi ne zaman o dizi açılsa, o kafeden geçsen ya da o şarkı çalsa, otomatik olarak aklına hemen o geliyor. Özellikle galerindeki anılar klasörün onun hala aklında yer etmesi için bir neden.

7. Kendini suçlamayı bırakamadın.

Aklından 'Acaba o gün biraz daha anlayışlı olsaydım, şu lafı etmeseydim belki de ayrılmazdık.' gibi cümleler içini kemiriyorsa ya da kendini sürekli suçluyorsan bu, sadece ayrılığı kabullenmene engel olmakla kalmaz hem unutmanı zorlaştırır hem de onu haksız yere yüceltir.

8. Aşk mı yoksa alışkanlık mıydı ayrımını yapamadın.

Bazı sabahlar uyanınca hala 'Günaydın' mesajı atma refleksiyle telefona uzanıyorsan ya da onunla konuşmadan günü sonlandıramıyorsan burada bir alışkanlık devreye giriyor demektir. Alışkanlıklar bazen aşktan bile daha güçlü, o yüzden eski sevgilini özlediğini düşünsen de beynin rutinine kavuşmak istiyor olabilir.

9. Yalnızlık hissi onu daha cazip gösteriyor.

Hayatında biri olmadığında eski sevgili daha da parlıyor insanın gözünde. Örneğin bir arkadaşın sevgilisiyle buluştuğunda ya da onun hakkında konuştuğunda yalnız olduğunu düşünüyor olabilirsin. Beynin bu yalnızlığı onunla özdeşleştirse de aslında onu değil “ilişkide olma” halini özlüyorsun.

10. Sosyal medya hep açık kapı bırakıyor.

Eskiden biriyle ayrılınca telefon numarası silinir ve kolay kolay o kişiye ulaşılmazdı. Ama şimdi? Hikayelerine bakan, gönderilerini beğenen, profil fotoğrafını değiştirdiğinde bile anlamlar yüklenen bir dünya var. O seni stalklamasa bile sen onu stalklıyorsan kendini ilişkiden koparamamın nedenini sosyal medyada arayabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Arkadaş çevresi veya ailesiyle bağın kopmadı.

Eğer onunla ortak arkadaş grubunuz varsa veya annesi hala seni arayıp hal hatır soruyorsa bu ilişki bir türlü tam olarak kapanmıyor demektir. Onun hayatından gitmiş olsan da çevresinden gitmemiş oluyorsun ve her iletişim yeniden hatırlamana neden oluyor.

12. Aslında artık sevmediğini kabul etmek zor geldi.

İlişki de hisler de bittiyse ama sen bunu kabullenmek istemiyorsan ona verdiğin değerin boşa gitmesini istemiyor olabilirsin. Kendini geçmişteki versiyonuyla barıştırmaya çalışsan da bazen kişiyi değil sadece hatıraları seviyoruz ve bu yüzden geçmişi değersizleştirmemek için onu düşünmeye devam ediyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın