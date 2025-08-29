Eski Sevgilinin Hala Zihninde Yer Etmesinin 12 Nedeni

Bazı ilişkiler bitse de 'Tam olarak ne zaman koptuk?', 'Asıl sebep neydi?' gibi sorular aklı kurcalayabiliyor. Belki mesajlara geç cevap verdiniz belki de sinirlendiğiniz anlarda içinize attınız. Bu netliksizlik, beynin içinde sürekli oynayan bir fragman gibi dönüp duruyorsa ne kadar zaman geçerse geçsin, aklının bir köşesinde hep o duyguyu taşırsın. Ama merak etme, o yük giderek hafifler.