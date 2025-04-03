Eski Sevgilini Boykot Etmeli misin?
Eski Sevgilini Boykot Etmeli misin?
Eski sevgilini boykot etmek mi? Ah, aşkın acı tatlı sonları... Kimi zaman eski sevgililerle dost kalmak, kimi zaman da onları hayatımızdan tamamen çıkarmak gerekiyor. Bir ilişkinin sona ermesi genellikle kolay olmaz. Duygusal bir boşluk, hüzün, öfke ve belki de biraz pişmanlık... Tüm bu duyguları yaşarken, eski sevgilinizi hayatınızdan tamamen çıkarmak gibi bir düşünce belirebilir. Eski sevgilinizi boykot etmek, yani onunla tüm iletişimi kesmek, bazen sağlıklı bir yol olabilir.
Eski Sevgilini Boykot Etmeli misin?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Eski sevgilin seninle iletişim kurmak istese, nasıl tepki verirsin?
4. Eski sevgilinin sosyal medyada paylaştığı bir şey seni rahatsız ederse, ne yaparsın?
5. Eski sevgilinin yeni biriyle tanıştığını öğrendiğinde ne hissedersin?
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6. Eski sevgilinle kötü mü ayrıldınız?
7. Eski sevgilinin aile üyeleriyle iletişimde kalmak seni nasıl hissettirir?
8. Son olarak eski sevgilinin hayatına biri girdiğinde sana yazmaya devam etti mi ya da hiçbir şekilde iletişim kurdunuz mu?
Sen eski sevgilini boykot etmelisin!
Sen eski sevgilini boykot edemezsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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