Eski Sevgilini Boykot Etmeli misin?

Sen eski sevgilini boykot edemezsin! Aranızda yıllar geçmiş olsa da, ilişkinizin derinliğinde bozulmayacak bir bağ var. Birbirinizi tanıdığınız zaman dilimi ne kadar uzun olursa olsun, paylaştığınız anılar, hisler ve yaşadıklarınız, aranızdaki bağı hiçbir zaman tam anlamıyla silemez. İlişkiniz o kadar güzel bir şekilde ilerlemiş ve sonlanmış ki, her iki taraf da birbirine saygı duyarak ayrılmış, sevgiyi ve anlayışı kaybetmemiştir. Bu, bir son değil, sadece farklı bir yolun başlangıcıdır. Bazen insanlar ayrıldıklarında, geriye sadece acı ve kırgınlık kalır, ama sizinki o kadar medeni bir şekilde sona ermiş ki, arkanızda hiçbir öfke ya da kırgınlık bırakmamışsınız. Bu, bir ilişkide ulaşılan olgunluğun ve sağlıklı bir ilişkinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Ayrı olsanız da, birbirinize duyduğunuz saygıyı ve geçmişte paylaştığınız güzel anları koruyarak, arkadaşça bir ilişki sürdürebilirsiniz. Boykot etmek, ilişkiyi ya da kişiyi bir şekilde tamamen dışlamak, aslında iki insan arasında var olan iyi hislerin, hatıraların ve bağların reddi anlamına gelir. Oysa aranızda bir bağ varsa, bu bağ doğal olarak zamanla dönüşür. Birbirinize olan duygu ve saygıyı kaybetmeden, kendi yollarınızı ayrı ayrı da olsa sürdürebilirsiniz. Her ikiniz de geçmişteki ilişkinizden aldığınız derslerle daha güçlü ve olgun bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz. Unutma, bir ilişki bitse de, o ilişkideki olgunluk ve anlayış, seni hayatının başka alanlarında daha sağlıklı ve mutlu yapacak bir temel oluşturur. Boykot etmek değil, kabul etmek ve olgun bir şekilde yol almak seni daha ileriye taşıyacaktır.