Eski partnerin seni her zaman o derin bakışların ve düşünceli tavırlarınla hatırlıyor. İlişkide sadece yüzeysel şeylerle ilgilenmeyip her detayı analiz etmen aklında kalıcı bir iz bırakmış. Sessiz sakin duruşunun altında aslında çok güçlü bir karakter olduğunu biliyor. Senin yanında kendini hem anlaşılmış hem de değerli hissetmiştir. Bu yüzden zaman zaman kimse onun kadar anlayışlı değildi diye iç geçiriyor!