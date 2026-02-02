onedio
Ergenliğimizin En Büyük Problemi Meğer Kedilerde de Varmış!

Dilara Bağcı Peker
02.02.2026 - 12:20

Akneli bir cilt, ergenlerin en büyük problemi olabilir. Fakat akne, sadece ergenlerin problemi değil! İnsanlar ergenlikten sonra her yaşta akne problemi yaşayabilir. Peki sadece insanlar mı sivilce sorunu yaşıyor? Acaba hayvanlarda da sivilce çıkıyor mu? 👀

Sivilce, her yaşta rahatsız edici bir durum olabilir.

Cildinizin, yaşınızın, genetik yatkınlığınızın durumuna bağlı olarak her yaşta cildinizde sivilce oluşabilir. Çoğunlukla ergenlik yıllarında çıkan sivilcenin en büyük nedenleri ise aşırı sebum (yağ) üretimi, ölü deri hücrelerinin kıl köklerini tıkaması, stres, bakteri, cilt enfeksiyonları, beslenme alışkanlıklarıdır. 

Vücudumuzun en büyük organı, cildimizdir. Haliyle zaman içerisinde yıpranabilen cildimiz bazı tepkiler gösterir. Kıl folikülleri eski deri hücreleri ve yağ ile tıkandığında akne oluşur. Özellikle ergenlik döneminde yaygın olan akne, beyaz noktalar, siyah noktalar, sivilceler veya daha acı verici olarak, cildin altında beliren daha büyük şişlikler şeklinde olabilir.

Peki sivilce sadece insanlarda mı çıkar?

Akne büyük ölçüde insanlara özgü bir rahatsızlıktır. Fakat köpek ve kedilerde de akne türleri gelişebilir. Köpeklerde kıl köklerinde bakteri birikmesi sonucu burunlarında akne oluşabilir. Kedilerde de genellikle çenelerinde akne görülebilir. 

Sivilce, hayvanlar içinde zararlıdır. Hayvanların kıl folikülleri tıkandığında sivilce oluşabilir. Özellikle dışarıda yaşayan kedi ve köpekler bu konuda şanssızdır. Sivilceler tahriş olup hayvanın kaşınmasına neden olabilir. Sivilce sıkmak nasıl ki cildiniz için zararlıdır, hayvanların kürkleri için de aynı durum geçerlidir. Kediler, çenelerinin sürekli kaşınmasından rahatsız olur ve patileriyle o sivilceden kurtulmak ister. Sivilce, kedilerde de yayılım gösterebilir.

Dilara Bağcı Peker
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
