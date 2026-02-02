Ergenliğimizin En Büyük Problemi Meğer Kedilerde de Varmış!

Akne büyük ölçüde insanlara özgü bir rahatsızlıktır. Fakat köpek ve kedilerde de akne türleri gelişebilir. Köpeklerde kıl köklerinde bakteri birikmesi sonucu burunlarında akne oluşabilir. Kedilerde de genellikle çenelerinde akne görülebilir.

Sivilce, hayvanlar içinde zararlıdır. Hayvanların kıl folikülleri tıkandığında sivilce oluşabilir. Özellikle dışarıda yaşayan kedi ve köpekler bu konuda şanssızdır. Sivilceler tahriş olup hayvanın kaşınmasına neden olabilir. Sivilce sıkmak nasıl ki cildiniz için zararlıdır, hayvanların kürkleri için de aynı durum geçerlidir. Kediler, çenelerinin sürekli kaşınmasından rahatsız olur ve patileriyle o sivilceden kurtulmak ister. Sivilce, kedilerde de yayılım gösterebilir.