Haberler
Yaşam
En Ucuz Zeytinyağı Hangi Markette? 14 Ekim 2025 A101, BİM, Migros Güncel Zeytinyağı Fiyatları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 11:16

Zeytinyağı, hem yemeklerde hem de salatalarda sıklıkla tercih ediliyor. Uzmanlara göre diğer yağ çeşitlerine göre daha sağlıklı olan zeytinyağı, alışveriş listelerinden eksik olmuyor. Fakat zeytinyağı fiyatları oldukça değişken olabiliyor. Zeytinyağı fiyatları, markalara ve marketlere göre değişiyor. Zincir marketler olan A101, BİM ve Migros'daki zeytinyağı fiyatları sık sık araştırılıyor.

Peki en ucuz zeytinyağı hangi markette? 

İşte A101, BİM ve Migros zeytinyağı fiyatları.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Zeytinyağı Güncel Market Fiyatları

Sofralarımızda kullandığımız zeytinyağı markaları değişiklik gösteriyor. Farklı marketlerde, farklı markalara ait ürünler satışa çıkıyor. Dolayısıyla zeytinyağı fiyatları da hem markaya hem de markete göre değişebiliyor.

Genellikle küçük gramajdaki ürünler daha ucuza satılıyor. Ancak birim fiyat üzerinden değerlendirildiği zaman büyük gramajdaki ürünler daha uyguna gelebiliyor. Vatandaşların sıklıkla araştırdığı konuların başında güncel zeytinyağı fiyatları geliyor.

Güncel olarak zeytinyağı fiyatları 700 TL'den başlıyor.

14 Ekim 2025 A101, BİM, Migros Güncel Zeytinyağı Fiyatları

Ekim 2025 itibarıyla marketlerin zeytinyağı fiyatları aşağıdaki gibidir:

A101: Vera Riviera Zeytinyağı 5 LT – 735 TL

A101: Orkide Natürel Sızma Zeytinyağı 3 LT - 645 TL

Migros: Tariş Naturel Sızma Zeytinyağı 5 LT – 1.474,95 TL

Migros: Kristal Naturel Sızma Zeytinyağı 5 LT – 1.474,95  TL

Migros: Komili Yemeklik Riviera Zeytinyağı 5 LT - 1.349,95 TL

BİM: Komili Zeytinyağı Naturel Sızma 1 LT - 288 TL (yaklaşık fiyattır)

En Ucuz Zeytinyağı Hangi Markette?

En ucuz zeytinyağı marketlerin kampanyalarına göre değişiklik gösterebilir. A101, Bim ve Migros zeytinyağı fiyatları yukarıdaki tabloda güncel olarak verilmiştir. Bazı şubelerde sınırlı stok nedeniyle fiyatlar bölgesel olarak değişebilir. Ayrıca zeytinyağı fiyatları dönem dönem kampanyalar ile düşebilir.

5 Litre Zeytinyağı Kaç TL?

5 litre zeytinyağının fiyatı markasına göre değişmekle birlikte ortalama olarak 800 TL - 1300 TL arasında satılıyor.

Fiyatlarda Neden Bu Kadar Fark Var?

Zeytinyağı, doğal olarak zeytinden üretiliyor. Her sene zeytinden elde edilen hasat oranına göre zeytinyağı fiyatı değişebiliyor. Örneğin ülkemizdeki aşırı hava koşulları, zeytinleri dolayısıyla zeytinyağı fiyatlarını etkiliyor. Son yıllarda, Akdeniz havzasındaki birçok zeytin ağacının kuruduğu aktarılıyor. Bu nedenle, markaların ham madde teminatında oluşan fiyat farkı ürünlerin fiyatını da etkiliyor.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
