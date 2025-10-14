En Ucuz Zeytinyağı Hangi Markette? 14 Ekim 2025 A101, BİM, Migros Güncel Zeytinyağı Fiyatları

Sofralarımızda kullandığımız zeytinyağı markaları değişiklik gösteriyor. Farklı marketlerde, farklı markalara ait ürünler satışa çıkıyor. Dolayısıyla zeytinyağı fiyatları da hem markaya hem de markete göre değişebiliyor.

Genellikle küçük gramajdaki ürünler daha ucuza satılıyor. Ancak birim fiyat üzerinden değerlendirildiği zaman büyük gramajdaki ürünler daha uyguna gelebiliyor. Vatandaşların sıklıkla araştırdığı konuların başında güncel zeytinyağı fiyatları geliyor.

Güncel olarak zeytinyağı fiyatları 700 TL'den başlıyor.