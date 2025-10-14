onedio
En Ucuz Çay Hangi Markette? 14 Ekim 2025 A101, BİM, Migros Güncel Çay Fiyatları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 15:37

Çay, ülkemiz için vazgeçilmez bir lezzet. Güne onunla başlıyor, günü onunla kapatıyoruz. Dünya genelinde en çok çayın tüketildiği ülke olan Türkiye'de çay, alışveriş listesinden eksik olmuyor. Hal böyle olunca en uygun fiyatlı çay da sık sık araştırılıyor. Markalara göre çay fiyatları değişiklik gösterebiliyor ve bazı marketlerde aynı çay, farklı fiyatlardan satışa sunulabiliyor.  Zincir marketler olan A101, BİM ve Migros'daki çay fiyatları sık sık araştırılıyor.

Peki en ucuz çay hangi markette? 

İşte A101, BİM ve Migros çay fiyatları.

Çay Güncel Market Fiyatları

Çay, Türkiye'nin olmazsa olmazı. Her alışveriş listesinde başı çeken çay, neredeyse her markette satılıyor. Haliyle karşımıza onlarca marka, onlarca çeşit çay çıkıyor. Çay tiryakisi olanların tercih ettiği bazı belirli markalar bulunuyor.

Genellikle küçük gramajdaki çaylar, daha ucuza satılıyor. Ancak birim fiyat üzerinden değerlendirildiği zaman büyük gramajdaki çay, daha uyguna gelebiliyor. Vatandaşlar hem kampanya dönemlerinde hem normal dönemlerde çay fiyatlarını sık sık araştırıyor.

Güncel olarak 1 KG çay fiyatları 230 TL'den başlıyor.

14 Ekim 2025 A101, BİM, Migros Güncel Çay Fiyatları

Ekim 2025 itibarıyla marketlerin çay fiyatları aşağıdaki gibidir:

A101: Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg - 270 TL

A101: Doğuş Rize Çayı 1 Kg - 233 TL

A101: Lipton Doğu Karadeniz siyah Çay 1 Kg - 275 TL

Migros: Çaykur Tiryaki 500 G - 149,95 TL

Migros: Doğuş Tiryaki Çay 1 Kg - 232,50 TL

Migros: Lipton Tiryaki Çay 1 Kg - 299,95 TL

BİM: Lipton Doğu Karadeniz Bergamotlu 1 Kg - 230 TL

En Ucuz Çay Hangi Markette?

En ucuz çay, marketlerin kampanyalarına göre değişiklik gösterebilir. A101, Bim ve Migros çay fiyatları kampanyalı dönemlerde uygun fiyatlarla satışa çıkıyor.  Bazı şubelerde sınırlı stok nedeniyle fiyatlar bölgesel olarak değişebiliyor. Ayrıca, çayın çeşidine göre de fiyatlar değişiyor. 

1 Kilo Çay Kaç TL?

1 kilo çayın fiyatı markalara göre değişmekle birlikte genellikle 230-300 TL arasında değişiyor.

Fiyatlarda Neden Bu Kadar Fark Var?

Çay fiyatları genellikle hammade değişiminde meydana gelen farklılıktan kaynaklanıyor. Ayrıca bazı popüler markalar, daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor. Genel olarak incelendiğinde, büyük gramajlı ürünler daha uygun fiyatlara satılıyor.

