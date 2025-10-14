En Ucuz Çay Hangi Markette? 14 Ekim 2025 A101, BİM, Migros Güncel Çay Fiyatları

En ucuz çay, marketlerin kampanyalarına göre değişiklik gösterebilir. A101, Bim ve Migros çay fiyatları kampanyalı dönemlerde uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Bazı şubelerde sınırlı stok nedeniyle fiyatlar bölgesel olarak değişebiliyor. Ayrıca, çayın çeşidine göre de fiyatlar değişiyor.

1 Kilo Çay Kaç TL?

1 kilo çayın fiyatı markalara göre değişmekle birlikte genellikle 230-300 TL arasında değişiyor.

Fiyatlarda Neden Bu Kadar Fark Var?

Çay fiyatları genellikle hammade değişiminde meydana gelen farklılıktan kaynaklanıyor. Ayrıca bazı popüler markalar, daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor. Genel olarak incelendiğinde, büyük gramajlı ürünler daha uygun fiyatlara satılıyor.