En Çok Ne Oynuyorlar? Çocukların En Sevdiği Video Oyunları
Çocuklarımızın telefon, tablet ve konsol ekranlarında hangi maceralara daldığını merak mı ediyorsunuz? Günümüzün dijital kuşağı için oyunlar, sadece eğlence değil; sosyalleşme, yaratıcılık ve rekabet anlamına geliyor.
Minecraft'ın sınırsız bloklarından, Fortnite'ın popüler danslarına kadar... Çocukların dilinden düşürmediği ve en çok zaman geçirdiği, adeta bir nesil fenomeni haline gelmiş o oyunları sizin için derledik.
Super Mario
The Legend of Zelda
Minecraft
Sonic the Hedgehog
Brawl Stars
Animal Crossing
Roblox
Fortnite
Peki, bu dijital dünyanın sunduğu yaratıcılığı fiziksel dünyaya taşımaya ne dersiniz?
