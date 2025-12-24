onedio
En Çok Ne Oynuyorlar? Çocukların En Sevdiği Video Oyunları

En Çok Ne Oynuyorlar? Çocukların En Sevdiği Video Oyunları

LEGO
LEGO
24.12.2025

Çocuklarımızın telefon, tablet ve konsol ekranlarında hangi maceralara daldığını merak mı ediyorsunuz? Günümüzün dijital kuşağı için oyunlar, sadece eğlence değil; sosyalleşme, yaratıcılık ve rekabet anlamına geliyor.

Minecraft'ın sınırsız bloklarından, Fortnite'ın popüler danslarına kadar... Çocukların dilinden düşürmediği ve en çok zaman geçirdiği, adeta bir nesil fenomeni haline gelmiş o oyunları sizin için derledik.

Super Mario

Super Mario

Jenerasyonları birleştiren bir efsane.Ebeveynlerin çocukluğundaki Mario, şimdiki neslin de favorisi. İster 2D platform oyunu olsun, ister 3D macera (Odyssey gibi), Mario’nun eğlencesi hiç değişmiyor. Çocuklar bu oyunda hem eğlenceli engelleri aşmayı, hem de mantık yürütmeyi öğreniyor. Basit ve neşeli yapısıyla, ne kadar yeni oyun çıksa da tahtını kimseye bırakmıyor.

The Legend of Zelda

The Legend of Zelda

The Legend of Zelda, bir oyun değil, bir macera destanı. Özellikle Breath of the Wild ve Tears of the Kingdom gibi yeni nesil oyunlar, çocuklara devasa bir dünyayı keşfetme, fizik kurallarını deneme ve kendi çözümlerini üretme özgürlüğü sunuyor. Bu oyun, onların hayal gücünü ve problem çözme yeteneğini en üst seviyede kullanmalarını istiyor.

Minecraft

Minecraft

Bloklardan oluşan sonsuz evrende çocuklar, kısıtlayıcı kurallar olmadan hayal ettikleri her şeyi inşa edebiliyorlar; devasa kalelerden tutun da otomatik çiftliklere kadar. Bir yandan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan problem çözme becerilerini geliştiriyorlar. Onların bu oyunu bu kadar çok sevmesinin sırrı, tamamen kendi hikayelerini yaratabilme ve yarattıkları bu dijital dünyayı arkadaşlarıyla paylaşabilme özgürlüğünde yatıyor.

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog

Sonic, hız denince akla gelen ilk isim. Mavi kirpinin macerası, çocukların reflekslerini ve el-göz koordinasyonunu inanılmaz geliştiriyor. Platformlar arasında ışık hızıyla koşarken, halkaları toplarken ve engellerden kaçarken çocuklar, anlık kararlar verme becerilerini artırıyor.

Brawl Stars

Brawl Stars

Özellikle mobil oyuncular arasında bir numara: Brawl Stars. Süper hızlı, 3-5 dakikalık kısa maçlar, birbirinden farklı ve havalı karakterler. Çocuklar bu karakterleri sürekli geliştiriyor, yeni yetenekler açıyor ve farklı oyun modlarında hünerlerini sergiliyorlar.

Animal Crossing

Animal Crossing

Listemizdeki en sakin ve huzurlu oyun: Animal Crossing: New Horizons. Burası, çocukların tamamen kendi zevklerine göre sıfırdan bir ada kurduğu, dekorasyon yaptığı, balık tuttuğu ve sevimli hayvan komşularıyla takıldığı bir sanal kaçış noktası. Tamamen yaratıcılık, planlama ve sabır gerektiriyor.

Roblox

Roblox

Roblox'a tek bir oyun demek haksızlık olur. Burası, içinde milyonlarca mini oyunun bulunduğu, sürekli büyüyen ve gelişen dev bir sanal evren. Roblox'u bu kadar popüler yapan şey sadece oynamak değil, aynı zamanda çocukların kendi oyunlarını yapıp yayınlayabilmesi. Burası, onların hem oyuncu hem de yaratıcı olabildiği, arkadaşlarıyla buluşup sosyalleştiği bir dijital buluşma noktası.

Fortnite

Fortnite

Fortnite, Battle Royale türünü alıp çizgi film estetiği ve meşhur dans hareketleriyle birleştiren kültürel bir fenomen. Hızlı, dinamik aksiyon sunarken, rakiplerinizle savaşırken aynı anda stratejik yapılar inşa etme zorunluluğu getiriyor. Bu sürekli güncellenen, renkli ve enerji dolu dünya, çocuklara sadece rekabeti değil, aynı zamanda sürekli yeni kostümlerle kendilerini ifade etme ve en önemlisi arkadaşlarıyla takım kurup ortak bir amaç uğruna savaşma keyfini sunuyor.

Peki, bu dijital dünyanın sunduğu yaratıcılığı fiziksel dünyaya taşımaya ne dersiniz?

Peki, bu dijital dünyanın sunduğu yaratıcılığı fiziksel dünyaya taşımaya ne dersiniz?

Eğer çocuğunuzun Minecraft, Zelda veya Mario gibi oyunlardaki hikaye anlatımı ve yapı kurma tutkusunu somut bir hobiye dönüştürmek isterseniz, LEGO dünyasındaki oyun ilgi alanlarına mutlaka göz atın!

LEGO
LEGO
Onedio Üyesi
