En Çok Aranan Dekorasyon Trendleri

etiket En Çok Aranan Dekorasyon Trendleri

Özge
Özge
18.11.2025 - 11:31

Ev dekorasyon trendleri de tıpkı moda gibi... Her geçen gün yerine bir yenisi geliyor ve haliyle bunların hepsini takip etmek ya da uygulamak pek mümkün olmuyor. Ancak bazı dekorasyon fikirleri trend olmaktan çıkarak kalıcılaşıyor ve zamansız hale geliyor. Bu yılın dekorasyon fikirlerinden bazıları da her an her yerde uygulanacak nitelikte. Eğer siz de hem evinizi modern trendlere uygun hale getirmek hem de yeni baştan yaratmak isterseniz, bu dekorasyon fikirlerine mutlaka bakmalısınız.

1. Sessiz Lüks

Lüks denilince akla gelen parlak zeminler, şatafat ve ışıltılı artık yerini daha sessiz ve mütevazı bir versiyona bırakmış durumda. Aşırı gösteriş yerine kusursuz işçilik ve kaliteli malzeme gibi özellikleriyle öne çıkan sessiz lükste daha çok nötr renk paleti ön planda oluyor. Bu da göze çarpmayan fakat kendini hissettiren bir zenginlik algısı yaratıyor. Bu trendi evinizde uygulamak için keten, yün, kaşmir gibi kaliteli kumaşlar kullanabilir; kaliteli ahşap mobilyalara yönelebilirsiniz.

2. Ergonomik Mobilyalar

Ergonomik mobilyalar, özellikle evden çalışma imkanlarının artmasıyla birlikte öne çıkmaya başladı. Eğrisel, rahat ve çok işlevli mobilya kullanımını destekleyen bu trend görsel estetik dışında birey sağlığını da önemsiyor. Yuvarlak hatlı koltuklar ve kavisli detaylarla evde özellikle çocuklar için daha akıcı ve risksiz yüzeyler oluşturmayı hedefliyor. Yaşam alanına oval aynalar ve yumuşak hatlı mobilyalar alarak bu trendi uygulayabilirsiniz.

3. Teknoloji Entegrasyonu

Teknolojinin ev ortamına entegrasyonu temizlikten aydınlatmaya kadar hemen her alanda kullanıma müsait. Gizlenmiş prizler, otomatik açılan pencereler, uzaktan ayarlanan ışıklar, akıllı ses sitemleri ve daha pek çoğu burada sıralanabilir. Estetik görünümü bozmadan yaşam kalitesini artıran bu tür teknolojik gelişmeleri, yaşam alanlarına dahil edebilirsiniz. Böylece hem akıllı hem kullanışlı çözümler elde edersiniz.

4. Renkli Minimal

Minimal denilince akla gelen tek tip ve nötr renk paletlerinin yerine artık daha renkli fakat aynı şekilde sade bir versiyon geldi. Minimalist tasarımın kişilik kazanmış hali olarak da bilinen bu trend de nötr renkler ortama eskisi kadar hakim olmuyor. Nötr renklerin üzerinde kullanılan canlı renkler ve desenler arası ilişki kuruluyor. Böylece mekan daha kişisel ve sıcak bir hal alıyor. Bu trendi uygulamak için duvarlardan birinde çarpıcı bir duvar kağıdı kullanabilir, koltuktaki yastık kılıflarını renklendirebilir ve renkli objeler sergileyebilirsiniz.

5. Sürdürülebilirlik

En yeni ve kalıcı ev dekorasyon trendlerinden olan sürdürülebilirlik, tüketimi azaltma bilincinden doğan bir fikir. El yapımı ve zanaatkar işçiliği gerektiren eserlere yönelerek kişiye özel ve benzersiz parçalar kullanma fikrini benimsiyor. Ayrıca bu trendde eski eşyalar yenilenerek tekrar kullanılabiliyor. Böylece ekstra üretim ve gereksiz harcama yapmaya gerek kalmıyor. Eski mobilyalarınızı restore ederek, yerel zanaatkarlardan ve vintage pazarlardan alışveriş yaparak, bu akıma beimseyebilirsiniz.

6. Toprak Tonlarının Yükselişi

Toprak tonlarının mekanlardaki yükselişi bir süredir devam ediyor. Gri ve ruhsuz mekanların yerine gelen bej, terrakota, mocha ve kave gibi sıcak tonlar ortama daha sıcak bir hava katıyor. Bu tonları yaşam alanına alarak kendiliğinden rahat ve dingin ortamlar kurabilirsiniz. Özellikle dekorasyon ürünlerinde, duvarlarda ve bazı ana parçalarda dengeli kullanacağınız renklerle ortamın havasını bir anda tazeleyebilirsiniz.

7. Dönüşebilen Mekanlar

Dönüşümlü mekanlar, özellikle kısıtlı alanlardaki fonksiyon daralmasının önüne geçmek için ideal trendlerden biri. Belirli bir eşyanın birden fazla amaca uygun şekilde dönüşmesi fikrini benimsiyor. Bu sayede mekandan kazanmak ve aynı andan birden çok işlev elde etmek mümkün oluyor. Örneğin; katlanır ofis malzemeleri, açılır masalar ve gömme yataklar kullanarak küçük alanlarda bile düzen ve işlevsellik edinebilirsiniz.

8. Yaşayan Duvarlar

Yaşayan duvar trendi, evlerde tekrarlayan ve birbirinin aynı olan obje kullanımına karşı gelişmiş bir fikir. Duvarları renkli ve büyük sanat eserlerine dönüştürme fikrini benimsiyor. Büyük, küçük, açılı ve farklı formlarda çerçeveler kullanarak alanda çarpıcı bir odak noktası yaratmayı hedefliyor. Örneğin; odadaki bir duvarda duvar kağıdı kullanmak yerine rengarenk çerçeveler ekleyerek bu dekorasyon trendini kolayca uygulayabilirsiniz.

9. İşlevsel Depolama Çözümleri

Evdeki dağınıklığı ortadan kaldırmak için kullanışlı depolama çözümlerinin olması şart. İşlevsel depolama çözümleri yaratarak estetikten ödün vermeden düzen sağlamak mümkün hale gelmiş durumda. Mekana özel tasarlanmış duvar üniteleri ve gömme dolaplar edinerek, fazlalıkları ortadan kaldırırken tertemiz yüzeyler kazanabilirsiniz.

10. Pirinç ve Krom Dengesi

Son yıllarda ev dekorasyonundaki en zengin detaylardan biri metal kullanımı. Özellikle pirinç ve krom dengesi kurarak mekanlara daha endüstriyel ve şık bir görünüm kazandırmak mümkün oluyor. Parlak altın yerine mat krom veya fırçalanmış pirinç detaylara sahip mobilyalar öne çıkıyor. Aydınlatma armatürleri, musluklar, kapı kolları gibi detaylarda bu tonlara yönelerek mekana çağdaş bir atmosfer kazandırabilirsiniz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
