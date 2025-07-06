En Az Diziler Kadar Sürükleyici Olan 13 YouTube Serisi
Dizi film izledikten sonra bazen de Youtube'da vakit geçirmek istemiyor muyuz? Elbette dikkat düzeyimiz film izler gibi olmasa da bazen Youtube'da içerikleri hızlıca tüketmek istiyoruz, kafamızı boşaltmak istiyoruz. İşte tam da o anlar için izleyebileceğiniz Youtube serilerini sizler için listeledik!
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1. Filme Gitmeden Önce
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En çok dikkat çeken videolarından biri!
2. Ezgi'nin Kanalı
İşte tam da bunu arıyordum diyenlere!
3. CineFix
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Gelin bakalım neler yapıyorlarmış!
4. Now You See It
Şöyle güzel bir içerik bırakalım!
5. Omnibus
İşte kanaldan en çok ilgi çeken video!
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6. Cep Hikayeleri
İşte en sevilen içeriklerinden biri!
7. Mark Rober
Dünyanın en büyük jöle havuzu desek? Haydi izleyelim!
8. Evrim Ağacı
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İşte oldukça popüler olan Einstein videosu!
9. Gentleman's Gazette
İşte en dikkat çekici videolarından biri!
10. goop
İşte senin için goop'tan bir video!
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11. NikkieTutorials
İşte makyajın gücü isimli bir makyaj videosu!
12. Architectural Digest
Wiz Khalifa videosu baya ilgi görmüştü, biz de sizin için buraya bırakalım!
13. daire
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