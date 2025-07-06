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En Az Diziler Kadar Sürükleyici Olan 13 YouTube Serisi

etiket En Az Diziler Kadar Sürükleyici Olan 13 YouTube Serisi

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
06.07.2025 - 14:01

Dizi film izledikten sonra bazen de Youtube'da vakit geçirmek istemiyor muyuz? Elbette dikkat düzeyimiz film izler gibi olmasa da bazen Youtube'da içerikleri hızlıca tüketmek istiyoruz, kafamızı boşaltmak istiyoruz. İşte tam da o anlar için izleyebileceğiniz Youtube serilerini sizler için listeledik!

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1. Filme Gitmeden Önce

1. Filme Gitmeden Önce

Tam olarak adından ne anlıyorsak içerikler de öyle ve çok daha fazlası. En yeni, vizyondaki filmlerin, kimi zaman spoiler içeren kimi zaman çok da ipucu vermeden izlemeyenler için özel içerikler üretiyor. Film-dizi meraklıları bu kanaldaki içeriklere bayılacak! Film sektöründe arka planda neler yaşandığına dair de güzel içerikler mevcut. Bir bakmanızı tavsiye ediyoruz!

En çok dikkat çeken videolarından biri!

2. Ezgi'nin Kanalı

2. Ezgi'nin Kanalı

Ezgi'nin kanalıyla karşılaşmayanınız yoktur. 10. yılında içerik üretmeye devam ediyor. Sinema evrenini örneğin DC, Marvel gibi evrenlerin filmlerini derinlemesine inceleyen, magazinsel ve gözden kaçabilecek haberleri, en popüler dizi ve filmler üzerinden inceleyen takip edilesi bir Youtube kanalı.

İşte tam da bunu arıyordum diyenlere!

3. CineFix

3. CineFix

Sinema tarihine dair derinden bilgiler veren, içerikler üreten muhteşem bir kanal CineFix. Bu Zamana Kadarki En Korkunç Filmler, Oscar Ödül Töreni sonrası incelemeler, yönetmenlerin ünlü sahnelerdeki çekim teknikleri, ünlü filmlere dair detay üstü detaylar kanalda muhteşem şekilde işleniyor. Göz atmayan bin pişman!

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Gelin bakalım neler yapıyorlarmış!

4. Now You See It

4. Now You See It

Kendilerini kelimesi kelimesine şöyle tanımlıyorlar: 'Now You See It, beklenmedik yerlerde anlam arayan bir medya analiz kanalıdır.' Videolardaki alt metinlere ve gizli anlamlara odaklanarak bizde bambaşka pencereler açan bit Youtube kanalı. İncelemeler ve analizler o kadar keyifli ki hadi canım diye diye videoları su gibi içiliyor. Bakmanızı şiddetle öneririz!

Şöyle güzel bir içerik bırakalım!

5. Omnibus

5. Omnibus

Omnibus ne demek diyenlere hemen söyleyelim: 'Her şeyle alakalı, her şeye dair olan. Çok amaçlı, geniş kapsamlı.' Tam da adının hakkını veriyor diyebiliriz. Emrah Safa Gürkan tarafından hayata geçirilen bu kanalda tarihin her türlüsü muhteşem bir şekilde işleniyor ve kilit konularda farklı bakış açıları ortaya konuluyor. Tarihsel olaylar kadar güncel olaylarla da ilgili fikirler ortaya konularak izleyicilere derin bir tarih öğretisi sunuluyor diyebiliriz. Hala incelemediyseniz bir tık uzağınızda!

İşte kanaldan en çok ilgi çeken video!

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6. Cep Hikayeleri

6. Cep Hikayeleri

Adından da anlaşılacağı gibi hikayeseverlere deyim yerindeyse bir cümbüş yaşatacak önemli insanlara dair önemli bilgiler veriyor Cep Hikayeleri. Dokunaklı anlatılara, günlük hayatın karmaşık yapısı itibariyle gözden kaçan detayları görmemizi sağlıyor anlatılarıyla. Tanımadığı ya da tanışamayacağı insanların hikayelerine merak duyan kişiler için bu kanal birebir. Kesinlikle içeriklerine göz gezdirin!

İşte en sevilen içeriklerinden biri!

7. Mark Rober

7. Mark Rober

NASA'da yıllarca görev yapmış bir mühendisten mekaniğe ve mühendisliğe dair bir şey öğrenmek istemez misiniz? Yanlış duymadınız, NASA! Bir dizi bilimsel deneyle aklımızı alıyor Mark adeta. Karşılaştırma videoları, laboratuvarlar, inşa edilen yeni alanlar, uzay sevdalılarını cezbedecek özel bilgiler ve çok daha fazlası... İçeri girince çıkmak istemeyeceksiniz!

Dünyanın en büyük jöle havuzu desek? Haydi izleyelim!

8. Evrim Ağacı

8. Evrim Ağacı

Evrim Ağacı'na denk gelmeyeniniz yoktur. Kendi deyimleriyle Türkiye'deki bilimseverlerin buluşma noktası! Einstein'ın beyni, yapay zeka, karanlık madde derken biz ne zaman sayfaya girsek içerisinde kayboluyoruz. Gündemi hızlıca yakalayan ve bilimsel geçmişle harmanlayan oldukça başarılı bir kanal. Yolu açık olsun!

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İşte oldukça popüler olan Einstein videosu!

9. Gentleman's Gazette

9. Gentleman's Gazette

Bir beyefendinin ihtiyacı olan her şeye tek bir kanalda ulaşabileceğini söylesek? İşte o kanal tam olarak burası. Kıyafet önerileri ve yeni trendler, ürün yorumları, güzel et pişirmenin sırlarına kadar her şey burada! Aynı zamanda görgü kuralları, zanaatkarlık ve yaşam bilgileriyle dolu bu kanala göz atın beyler, mutlaka sizi ilgilendiren ya da ilginizi çekecek bir şeye rastlayacaksınız.

İşte en dikkat çekici videolarından biri!

10. goop

10. goop

Ünlü Hollywood starı Gwyneth Paltrow’un yaşama, sağlıklı yemek tariflerine, evde yapılacak egzersizlere kadar hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecek birçok farklı içeriği başarıyla ürettiği bir kanal 'goop'. Farklı konularda sohbetlerini içeren bir podcastmiş gibi de kullanıyor burayı Paltrow. Kendisini değiştirdiğini düşündüğü ve ilham aldığı yapı ve şehirleri paylaşmak gibi güzel sohbetler de açıyor takipçilerine. Bakmanızı öneririz!

İşte senin için goop'tan bir video!

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11. NikkieTutorials

11. NikkieTutorials

Nikkie de Jager'ın Türkiye'de ve dünyada birçok Youtuber'a ilham olan o kanalı NikkieTutorials. Makyaj trendleri, ürünlerin doğru kullanımları, yeni ürün denemelerine dair merak edilen ne varsa bu kanalda.

İşte makyajın gücü isimli bir makyaj videosu!

12. Architectural Digest

12. Architectural Digest

Dünyaca ünlü yıldızların, sporcuların, magazinsel kişilerin, sanatçıların evlerini merak ediyor musunuz? O zaman bu kanal tam da size göre. Öylesine otururken bile girip dünyaca ünlü evleri gezebileceğiniz bir kanal var desek? Evet AD bu noktada tüm dünyanın takip ettiği bir kanal olmayı başardı.

Wiz Khalifa videosu baya ilgi görmüştü, biz de sizin için buraya bırakalım!

13. daire

13. daire

Asalım mı bayrakları? Gerçek bir estetik düşünceyle, mimari bilgiyle döşenmiş ve dekor edilmiş ev görmek isteyenler hemen kanala giriş yapabilir. Öyle güzel, öyle özel evler var ki kanalın içinde her defasında zamanın nasıl geçitğini bizlere unutturabiliyor. Kataloglarla döşenmiş evlerden, tek renk dekorlamalardan sıkılanlar için terapi gibi

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Bakın bakın koşun, şu evin güzelliğine bakın!

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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