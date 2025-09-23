En Ankara Fotoğraflarını Paylaşıp Sosyal Medyaya Başkent Kokusu Getirenler

Geçtiğimiz aylarda X'te bir akım doğmuş ve kullanıcılar 'çektiğim en İstanbul fotoğraf' diyerek İstanbul'dan fotoğraflar paylaşmışlardı. Bu örneklere gelen fotoğrafların her biri, Ara Güler'in kadrajından çıkmış gibiydi. Bu kez akım, başkent Ankara'ya sıçradı ve kullanıcılar biraz değiştirip 'en Ankara fotoğrafım' paylaşımları yapmaya başladı.

Yeni akıma gelen fotoğraflardan Ankara kokusu almamak ise imkansız!