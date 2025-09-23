onedio
En Ankara Fotoğraflarını Paylaşıp Sosyal Medyaya Başkent Kokusu Getirenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 15:34

Geçtiğimiz aylarda X'te bir akım doğmuş ve kullanıcılar 'çektiğim en İstanbul fotoğraf' diyerek İstanbul'dan fotoğraflar paylaşmışlardı. Bu örneklere gelen fotoğrafların her biri, Ara Güler'in kadrajından çıkmış gibiydi. Bu kez akım, başkent Ankara'ya sıçradı ve kullanıcılar biraz değiştirip 'en Ankara fotoğrafım' paylaşımları yapmaya başladı.

Yeni akıma gelen fotoğraflardan Ankara kokusu almamak ise imkansız!

Hazırsanız, başlıyoruz.

twitter.com

Birkaçı aynı yerden olsa da hepsinin ayrı bir havası var.

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

Bakalım örnekler çoğalacak mı?

twitter.com

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Yorum Yazın