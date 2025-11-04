Emojilerle Repliği Tahmin Etme Akımına Taşacak Bu Deniz Admini de Katıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Taşacak Bu Deniz'in şu ana kadar 4 bölümü yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde bir izleyici, "Hadi bu repliği tahmin edin" diyerek Taşacak Bu Deniz'den bir repliği emojilerle anlattı.
Hemen ardından emojilerle replik tahmin etme oyunu bir akıma dönüştü!
Taşacak Bu Deniz'in X hesabının admini de akımdan geri kalmadı ve dizinin fanları kahkahaya boğuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın