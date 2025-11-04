onedio
Emojilerle Repliği Tahmin Etme Akımına Taşacak Bu Deniz Admini de Katıldı

Emojilerle Repliği Tahmin Etme Akımına Taşacak Bu Deniz Admini de Katıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.11.2025 - 09:53

TRT 1'in reytingleri altüst eden dizisi Taşacak Bu Deniz sosyal medyada da fırtına gibi esiyor. Dizinin replikleri X'te bir akıma dönüşmüşken, emojilerle repliği tahmin etme oyunu ortalığı şenlendirdi. X hesabının admini de bu akıma katıldı.

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Taşacak Bu Deniz'in şu ana kadar 4 bölümü yayınlandı.

Dizi kısa sürede o kadar büyük bir başarı yakaladı ki Kızılcık Şerbeti'nin cuma günlerine kurduğu hakimiyeti yıktı ve reyting zirvesine yerleşmeyi başardı. Yeni bölümlerinin yanı sıra dizideki replikler sosyal medyada bir akıma dönüşürken karakterlerin capsleri de yayılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir izleyici, "Hadi bu repliği tahmin edin" diyerek Taşacak Bu Deniz'den bir repliği emojilerle anlattı.

Gezep'in 'Sen nişanli bi adama sevdalık etmezsun. Neden çünkü sen gafali bi kızsun. Ama bu evli bi kadına sevdali. Neden? Çünkü kafasi yok' repliği kısa sürede bulundu elbette.

Hemen ardından emojilerle replik tahmin etme oyunu bir akıma dönüştü!

Taşacak Bu Deniz'in X hesabının admini de akımdan geri kalmadı ve dizinin fanları kahkahaya boğuldu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
