“Ela” Kelimesinin Sözlük Tanımı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu ve Doğru Cevabı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2025 - 22:48

Ela kelimesinin sözlük anlamı Kim Milyoner Olmak İster sorusu oldu. 7 Eylül Pazar akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de 'Ela Kelimesinin Sözlük Tanımı Nedir?' diye soruldu.

İşte, doğru cevap...

“Ela” Kelimesinin Sözlük Tanımı Nedir?

A: Açık bal rengi

B: Açık kestane rengi

C: Açık hardal rengi

D: Açık kahve rengi

Cevap: B, Açık kestane rengi

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
