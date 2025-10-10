onedio
Eda Erdem, BM Kadın Birimi Tarafından Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi Seçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.10.2025 - 23:20

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Fenerbahçe Medicana ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar’ı Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi olarak görevlendirdi. Eda Erdem, bu görev kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve genç kızlara ilham olma alanlarında çalışmalar yürütecek. Başarılı sporcu, saha içindeki liderliğini artık sosyal sorumluluk projelerinde de sürdürecek. UN Women, Eda Erdem’in rol model kimliğiyle farkındalık yaratacağına inanıyor.

"Türkiye’de tüm kadınların ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım."

Eda Erdem, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi seçilmesinin ardından duygularını paylaştı. Başarılı kaptan, “Öncelikle çok mutlu ve gururluyum. Büyük bir heyecan yaşıyorum. BM Kadın Biriminin Türkiye İyi Niyet Elçisi olmak benim için muazzam bir duygu. Kadınların ve genç kızların üzerindeki etkimin farkındayım ama bu unvanla beraber Türkiye’de tüm kadınların ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım.' ifadelerini kullandı. Eda Erdem, bu göreviyle birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenmesi alanlarında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyledi.

Eda Erdem, Fenerbahçe'de yürüttüğü diğer çalışmalara da değindi.

Eda Erdem yaptığı açıklamada 'Ben de çok heyecanlıyım. Benim için çok yeni bir yolculuk. UN Women ekibiyle beraber çok güzel işlere imza atacağımızı inanıyorum. Bu konuda elimden geldiğince katkı vermek için her şeyi yapacağım.

Kulübümüz HeForShe hareketi ile eşitlik ve kadın hakları adına çok büyük adımlar atmıştı. Çok gurur duyuyorum. Öncü bir kulüp olmak çünkü gerçekten sesimizi ulaştırabilmemiz gereken her yere ulaştırmamız gerekiyor.

Kulübümüz de bu konuda her zaman öncü oluyor ve kadınların iş hayatında, sporda kulübümüzde her anlamda en iyi şekilde desteklenmsi için de çaba sarf ediyor. Büyük bir spor kulübünün bu kampanyaya dahil olması Türkiye’de ve global anlamda da ses getirmesi çok önemli.' dedi.

"Eda bizi bir kez daha gururlandırdı."

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da yaşadıkları gururu anlattı. 

Eda Erdem'le ilgili Saran şu sözleri sarf etti:  

“Çok gurur verici. Eda bizi bir kez daha gururlandırdı. Bir kız babası olarak benim için ayrı bir önemi var. Bizimkisi sadece lafta değil. Şirketlerimde yöneticilerin %54’ü kadın. Biz bunu aksiyon alarak harekete geçiriyoruz. Çok güçlü bir annenin evladı ve bir kız babası olarak kadınların önemini çok iyi biliyorum. Eda’nın elçi olarak görev alması çok da isabet olmuş.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
