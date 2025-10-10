Eda Erdem, BM Kadın Birimi Tarafından Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi Seçildi

Eda Erdem yaptığı açıklamada 'Ben de çok heyecanlıyım. Benim için çok yeni bir yolculuk. UN Women ekibiyle beraber çok güzel işlere imza atacağımızı inanıyorum. Bu konuda elimden geldiğince katkı vermek için her şeyi yapacağım.

Kulübümüz HeForShe hareketi ile eşitlik ve kadın hakları adına çok büyük adımlar atmıştı. Çok gurur duyuyorum. Öncü bir kulüp olmak çünkü gerçekten sesimizi ulaştırabilmemiz gereken her yere ulaştırmamız gerekiyor.

Kulübümüz de bu konuda her zaman öncü oluyor ve kadınların iş hayatında, sporda kulübümüzde her anlamda en iyi şekilde desteklenmsi için de çaba sarf ediyor. Büyük bir spor kulübünün bu kampanyaya dahil olması Türkiye’de ve global anlamda da ses getirmesi çok önemli.' dedi.