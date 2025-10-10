Eda Erdem, BM Kadın Birimi Tarafından Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi Seçildi
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Fenerbahçe Medicana ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar’ı Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi olarak görevlendirdi. Eda Erdem, bu görev kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve genç kızlara ilham olma alanlarında çalışmalar yürütecek. Başarılı sporcu, saha içindeki liderliğini artık sosyal sorumluluk projelerinde de sürdürecek. UN Women, Eda Erdem’in rol model kimliğiyle farkındalık yaratacağına inanıyor.
"Türkiye’de tüm kadınların ve kız çocuklarının sesi olmaya çalışacağım."
Eda Erdem, Fenerbahçe'de yürüttüğü diğer çalışmalara da değindi.
"Eda bizi bir kez daha gururlandırdı."
