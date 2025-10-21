onedio
Duygusal Yeme: Bedenin Susturulamayan Sinyali



Fatma Coşar
Fatma Coşar
21.10.2025 - 11:28

Bazı günler gerçekten aç olmadığın hâlde bir şeyler yeme isteği gelir.

Kimi zaman stresli bir toplantı sonrası elin atıştırmalıklara gider, kimi zaman yalnız bir akşamda yemeğin tadı doyumdan çok teselli gibidir. Bu davranış genellikle “iradesizlik” olarak yorumlanır; oysa bilim bize farklı bir hikâye anlatır. Duygusal yeme, aslında bedenin duygusal yükleri düzenleme biçimidir.

Duygusal yeme, fizyolojik açlık olmaksızın, duygusal bir uyarana karşılık yemek yeme eğilimidir.

Duygusal yeme, fizyolojik açlık olmaksızın, duygusal bir uyarana karşılık yemek yeme eğilimidir.

Kişi, stres, kaygı, öfke, yalnızlık veya boşluk hissettiğinde, bu duygusal gerilimi azaltmak için besine yönelir. Amaç enerji almak değil; bedeni ve zihni kısa süreliğine rahatlatmaktır. Bu durum yalnızca “fazla yemek” şeklinde görülmez. Bazı bireylerde duygusal uyarım iştahı tamamen bastırabilir. Yani duygusal yeme, fazla yeme ve yemekten kaçınma gibi iki farklı uçta seyreden bir düzenleme davranışıdır. Her iki durumda da asıl işlev aynıdır: duygusal dengesizliği bedensel bir eylemle dengelemek.

Yemek yeme eylemi yalnızca midede değil, beyinde başlar. Beyin ile bağırsak arasındaki çift yönlü iletişim ağı — “beyin–bağırsak ekseni” — hem sindirim sistemini hem duygusal sistemi etkiler. Bu sistem, stres anında salgılanan hormonlar (özellikle kortizol) ve nörotransmiterler (örneğin dopamin ve serotonin) üzerinden çalışır. Zihinsel gerilim arttığında, beyin “ödül” devrelerini aktive eder; kişi anlık rahatlama sağlayan yüksek kalorili, tatlı veya karbonhidratlı yiyeceklere yönelir. Bu yiyecekler kısa süreli dopamin artışıyla geçici bir haz yaratır; ancak ardından dopamin düzeyi düşer ve huzursuzluk geri döner. Bu döngü, duygusal yeme davranışını öğrenilmiş bir baş etme mekanizmasına dönüştürür.

Duygusal yeme, çoğu zaman çocuklukta öğrenilen bir davranıştır. Bebek için yemek yalnızca doyum değil, temas ve güven anlamına gelir. Bakım veren kişi, ağlayan bir çocuğu duygusal olarak yatıştırmak yerine sürekli yiyecekle sakinleştiriyorsa, çocuk “yemek = rahatlama” bağlantısını kurar. Bu öğrenme beyinde yerleşir ve yetişkinlikte otomatik bir regülasyon biçimine dönüşür. Kişi, duygusal bir stres yaşadığında farkında olmadan aynı yolu izler: yemekle duygusal boşluğu doldurmaya çalışır. Zamanla bu davranış, duyguların tanınmasını ve sözel olarak ifade edilmesini zorlaştırır; yeme, duygunun yerine geçen bir tepki hâlini alır.

Bilimsel olarak duygusal yeme, biyolojik yatkınlık, çocukluk deneyimleri ve çevresel koşulların etkileşimiyle gelişir.

Bilimsel olarak duygusal yeme, biyolojik yatkınlık, çocukluk deneyimleri ve çevresel koşulların etkileşimiyle gelişir.

Bazı bireylerde stres hormonlarına duyarlılık genetik olarak daha fazladır; bu kişiler duygusal uyarana karşı daha hızlı tepki verir. Ebeveynlerin kendi yeme tutumları, çocuklukta yemekle kurulan duygusal bağ, aile içi stres ve düzensiz yaşam biçimi bu yatkınlığı pekiştirir. Örneğin, aile öğünlerinin düzensiz olduğu, duyguların bastırıldığı ortamlarda çocuklar yemekle kendini yatıştırmayı öğrenir. Buna karşılık, düzenli yemek saatleri, duyguların konuşulabildiği aile ortamları ve model olarak farkındalıklı ebeveynlik koruyucu etki yaratır.

Duygusal yeme bir “kusur” değil; düzenleyici bir sinyal sistemidir. Beden, söze dökülemeyen duyguların taşıyıcısıdır. Bu nedenle amaç, yeme isteğini bastırmak değil, o isteğin ardındaki duygusal ihtiyacı anlamaktır.

Kendine şu soruyu sormak işe yarar:

“Gerçekten aç mıyım, yoksa bir duygumu yatıştırmaya mı çalışıyorum?”

Bu küçük farkındalık bile beynin otomatik döngüsünü yavaşlatır. Duygusal yeme davranışı, farkındalık kazanıldığında yerini beden–zihin uyumuna dayalı regülasyona bırakabilir.

Öneriler:

Öneriler:

  • Duygularını adlandır: Ne hissettiğini bilmek, yemekle doldurmaya çalıştığın boşluğu tanımlamanı sağlar. 

  • Yavaşla ve fark et: Yemeğe başlamadan önce birkaç derin nefes al, bedeninin gerçekten aç olup olmadığını kontrol et. 

  • Rutin oluştur: Düzenli yemek saatleri sinir sistemi için güven hissi yaratır. 

  • Yeme anını deneyimle: Yiyeceğin tadını, kokusunu fark etmek farkındalıkla yeme davranışını güçlendirir. 

  • Alternatif yollar bul: Yürüyüş, nefes egzersizi veya kısa bir mola beynin ödül sistemine doğal bir denge sağlar. 

  • Kendini suçlama: Duygusal yeme, bedenin seni koruma çabasıdır; cezalandırılacak değil, anlaşılacak bir tepkidir. 

Duygusal yeme, fizyolojik bir açlık değil; bedenle duygular arasındaki karmaşık bir denge arayışıdır. Yani beden, söze dökülemeyen duyguların yükünü taşır ve onları yiyecek üzerinden yatıştırmaya çalışır. Ama gerçek doyum, mideden değil; duygunun fark edildiği yerden başlar. 

Bedenin susturulamayan sinyali aslında şunu söyler:

“Beni doyurmaya çalışma, beni anlamaya çalış.” 

Ve bazen, en derin tokluk bir lokmada değil, kendini anlama anında başlar.




