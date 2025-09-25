Duygusal Olarak Ulaşılmaz Biriyle Başa Çıkmak için Yapmanız Gerekenler

Duygusal ulaşılmazlık, başlamayan bir ilişkiyi çıkmaza sokan en büyük tehlikelerden. Bu nedenle karşınızdakinin 'ağırdan alalım' derken sizi gerçekten tanımak istediğini mi yoksa oyaladığını mı anlamak istemeyebilirsiniz. Sonuçta tehlikenin farkına ne kadar çabuk varırsanız, kendinizi de gereksiz kırgınlıklardan o kadar iyi korursunuz.

Karşınızdakinin duygusal açıdan ulaşılmaz olup olmadığını anlamak ve durumla baş etmek için bunları denediğinizden emin olun! 😘