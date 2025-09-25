Duygusal Olarak Ulaşılmaz Biriyle Başa Çıkmak için Yapmanız Gerekenler
Duygusal ulaşılmazlık, başlamayan bir ilişkiyi çıkmaza sokan en büyük tehlikelerden. Bu nedenle karşınızdakinin 'ağırdan alalım' derken sizi gerçekten tanımak istediğini mi yoksa oyaladığını mı anlamak istemeyebilirsiniz. Sonuçta tehlikenin farkına ne kadar çabuk varırsanız, kendinizi de gereksiz kırgınlıklardan o kadar iyi korursunuz.
Karşınızdakinin duygusal açıdan ulaşılmaz olup olmadığını anlamak ve durumla baş etmek için bunları denediğinizden emin olun! 😘
1. Onu tanımaya çalışın.
2. Sinyalleri görmezden gelmeyin.
3. Duygusal yakınlığın tek taraflı olmadığını hatırlayın.
4. Onu değiştirmekle vakit kaybetmeyin.
5. Buna değer olduğunuzu unutmayın.
6. Duygularınızı açıkça ifade edin.
7. Sınırlarınızı belirleyin.
8. Yakın çevrenizle konuşun.
9. Profesyonel destek almaktan çekinmeyin.
10. Doğru insanlara yer açın.
