Dünyanın Acı Dolu 10 Romanı

Kitaplar ve duyguları… Üzerine hep düşündüğüm bir konu. Khaled Hosseini'nin savaş yaralı Afganistan'ından Markus Zusak'ın Nazi Almanyası'ndaki kayıplarına uzanan gözyaşı izleri yankılanıyor. Standlarda dizili The Kite Runner'ın ihanet dolu satırları, The Book Thief'in masumiyetle örülü trajedisi, The Road'un kıyametvari yalnızlığı... Neden acı dolu romanlar? Çünkü dünya edebiyatı, bireysel acıları evrensel bir aynaya dönüştürerek bizi empatiye, merhamete ve insanlığımıza çağırıyor; savaşlar, kayıplar, ihanetler üzerinden bugünün yaralarını sarıyor. Bu liste, eleştirmenler ve okurlar tarafından en kalp kırıcı kabul edilen 10 eseri derleyerek, fuarın ruhuna tam uyum sağlıyor: Klasik trajedilerden modern distopyalara uzanan, gözyaşıyla yoğrulmuş başyapıtlar. Haydi şimdi listeye bakalım, dünyanın en acı dolu 10 romanını listeleyelim.