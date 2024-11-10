Dünya Ticaretinde Hangi Ülkede İş Yapmalısın?
Dünya Ticaretinde Hangi Ülkede İş Yapmalısın?
Dünya ticaretine atılmak istiyorsun ama hangi ülke senin ruhuna ve iş yapma tarzına uygun? İşte tam da bunu keşfetmek için buradayız! Hazırsan, eğlenceli ve düşündürücü sorularla seni hangi ülkenin beklediğini bulalım. 🎯
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir iş gününe başlıyorsun. İlk iş olarak ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir iş toplantısına katılacaksın, peki toplantı stili nasıl olsun istersin?
3. Devam edelim. İş toplantısına 10 dakika geç kaldın. Ne dersin?
4. İş arkadaşlarınla samimi ve sosyal bir ortamda çalışmak senin için önemli mi?
5. Diyelim ki büyük bir iş anlaşması yapıyorsun. Nasıl bir stil benimsersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın