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Hangi Nobel Ödülü Senin Olurdu?

etiket Hangi Nobel Ödülü Senin Olurdu?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 17:01

Hani bazı insanlar bir cümleyle içini açar, bazıları dünyayı değiştirecek formüllerle uğraşır, bazılarıysa barış içinde bir hayatın nasıl mümkün olacağını düşünür ya… İşte bu test senin hangi Nobel alanına en yakın olduğunu ortaya çıkarıyor. Kasmadan, keyifle çöz. Belki de bu testin sonunda “Bana Alfred Nobel bile ödül verirdi” dersin. 😌

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Başlıyoruz! Marketten bir şey almaya gittiğimde...

Arkadaş grubunuzla dışarı çıktınız. Garson hesabı masaya bıraktı, sessizlik oldu. Ne yaparsın?

Arkadaş grubunuzla dışarı çıktınız. Garson hesabı masaya bıraktı, sessizlik oldu. Ne yaparsın?

Online alışveriş sitesinde uzun süredir takip ettiğin ürün, %40 indirime girmiş ama kredi kartı limitinin dolmak üzere olduğunu söylesek?

Ay ortasında telefonuna şöyle bir bildirim düştü: “Bakiyeniz 47,12 TL.” Daha 15 gün var...

Baban sana “Benim zamanımda ekmek 25 kuruştu” dedi. Senin aklına gelen ilk düşünce ne olur?

Baban sana “Benim zamanımda ekmek 25 kuruştu” dedi. Senin aklına gelen ilk düşünce ne olur?
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Sence döviz kuru dalgalanmasının temel sebebi yalnızca ihracat politikaları mı?

Bir iş teklifi aldın. Maaşı iyi ama düzenli zam yapılmıyor. Diğer bir seçenek daha düşük maaş ama düzenli artış garantisi. Hangi işi seçerdin?

Son sorudayız! Yeni taşındığın evde kombi bozuldu. Aidat zaten yüksek. Evin sahibi “Bu ay sen hallet, gelecek ay kiradan düşeriz” derse ne yaparsın?

Edebiyat!

Edebiyat!

Sen kelimeleri iyi tanıyorsun. Ama sadece doğru kullanmak değil mesele; senin kaleminde duygu var, ironi var, bazen de tokat gibi gerçekler. İçinde bir gözlemci var, insanlar neyi neden yapar, nasıl hisseder, nasıl susar... Sen bunu çözmeyi seviyorsun. Sana göre bir hikâyenin dünyayı değiştirme gücü var. Belki bir roman yazmadın henüz ama konuşmalarınla, yazdıklarınla, hatta sessiz duruşunla bile bir şeyler anlatıyorsun. Yazar olmasan da edebiyata ruhun yakın. Belki bir gün “Nobel almadım ama ruhum aldı” dersin. Ki yeridir.

Barış!

Barış!

Senin enerjin yumuşak ama etkili. Savaşa karşı çıkmak kolay, ama sen barışı savunmayı seçiyorsun. Aradaki farkı bilenlerden. İnsanlar arasında köprü kurmayı biliyorsun. İyimserliğin saf değil, bilinçli. Dünyanın daha iyi olabileceğini düşünüyorsun ve buna katkı sunabileceğine inanıyorsun. Barış deyince sadece silahların susması değil, adaletli yaşam şartları, eşitlik, haklar geliyor aklına. “Bir kişi neyi değiştirebilir ki?” demiyorsun. Tam tersine, o bir kişi olmak sana normal geliyor.

Fizik!

Fizik!

Her şeyin formülü var değil mi? Sen de öyle düşünüyorsun. Bir şeyi çözmek için sabırlı olman gerektiğini biliyorsun. Adım adım gitmeyi seviyorsun. Kimya ödülü sadece deney tüpleriyle ilgili değil. Bir değişimi başlatmak, süreçleri anlamak, sabırlı olup doğru anı beklemek de işin içinde. Senin bu yönlerin seni kimyaya yakınlaştırıyor. Detayları kaçırmıyorsun, dikkatli ve ölçülüsün. Hatalardan da öğreniyorsun. Kendinle ilgili de kimyayı çözmüşsün gibi: Denge sende var.

Ekonomi!

Ekonomi!

Sayılarla aran iyi. Sadece matematik olarak değil, olayları analiz etmeyi, neden-sonuç ilişkilerini çözmeyi seviyorsun. Sana göre her şeyin bir stratejisi olmalı. Para, sadece para değil senin için. Sistem, yapı, krizler, döngüler… Bunları çözmek senin için puzzle gibi. Ekonomi dediğin kuru kuru grafikler değil yani, hayatın ta kendisi. Hızlı düşünüyorsun ama plansız değilsin. “Bunu nasıl daha iyi yapabiliriz?” sorusu kafandan hiç çıkmıyor. Nobel’in ekonomi kolu varsa, senin gibi analitik kafalara ihtiyaç var zaten.

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Ma Belle
Ma Belle
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