Hangi Nobel Ödülü Senin Olurdu?
Hani bazı insanlar bir cümleyle içini açar, bazıları dünyayı değiştirecek formüllerle uğraşır, bazılarıysa barış içinde bir hayatın nasıl mümkün olacağını düşünür ya… İşte bu test senin hangi Nobel alanına en yakın olduğunu ortaya çıkarıyor. Kasmadan, keyifle çöz. Belki de bu testin sonunda “Bana Alfred Nobel bile ödül verirdi” dersin. 😌
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