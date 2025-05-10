Hangi Nobel Ödülü Senin Olurdu?

Sen kelimeleri iyi tanıyorsun. Ama sadece doğru kullanmak değil mesele; senin kaleminde duygu var, ironi var, bazen de tokat gibi gerçekler. İçinde bir gözlemci var, insanlar neyi neden yapar, nasıl hisseder, nasıl susar... Sen bunu çözmeyi seviyorsun. Sana göre bir hikâyenin dünyayı değiştirme gücü var. Belki bir roman yazmadın henüz ama konuşmalarınla, yazdıklarınla, hatta sessiz duruşunla bile bir şeyler anlatıyorsun. Yazar olmasan da edebiyata ruhun yakın. Belki bir gün “Nobel almadım ama ruhum aldı” dersin. Ki yeridir.