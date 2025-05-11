Doların Gücü: ABD Ekonomisine En Çok Bağımlı Olan 13 Ülke
Amerika dünyanın süper gücü. Teknolojik ve ekonomik açıdan ilk sırada gelen Amerika, haliyle resmi para birimi dolar ile dünyanın diğer ülkeleri üzerinde de güce sahip. Dolardaki hareketlenme her ülke ekonomisini etkilese de kimi ülkeler bu değişimden biraz daha ciddi etkileniyor. İşte ekonomisi dolarla doğrudan ilişkili olan o ülkeler!
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13. İsviçre - 64 Milyar Dolar
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12. Tayland - 66,01 Milyar Dolar
11. Birleşik Krallık - 68,8 Milyar Dolar
10. İtalya - 78,4 Milyar Dolar
9. Hindistan - 91,2 Milyar Dolar
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8. İrlanda - 103,7 Milyar Dolar
7. Güney Kore - 135,4 Milyar Dolar
6. Vietnam - 142,4 Milyar Dolar
5. Japonya - 152 Milyar Dolar
4. Almanya - 163,3 Milyar Dolar
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3. Kanada - 421 Milyar Dolar
2. Çin - 462 Milyar Dolar
1. Meksika - 509,9 Milyar Dolar
Bonus: Türkiye - 17,8 Milyar Dolar
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