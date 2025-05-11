Doların Gücü: ABD Ekonomisine En Çok Bağımlı Olan 13 Ülke

Birleşik Krallık ve ABD arasındaki ilişkinin derin bağlara sahip olduğu bir gerçek. Her ne kadar Birleşik Krallık kendi başına bir güç merkezi olsa da özellikle Londra gibi büyük finansal aktivitelere sahip bölgelerde, ciddi dolar ticareti yapıyor. Çünkü değerli tahvillerin ve hisse senetlerinin birçoğu dolar kurundan alınıp satılıyor. Bu da iki ülke arasındaki ticari faaliyet sıklığını ve bağımlılığı artırıyor.