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Doların Gücü: ABD Ekonomisine En Çok Bağımlı Olan 13 Ülke

etiket Doların Gücü: ABD Ekonomisine En Çok Bağımlı Olan 13 Ülke

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 14:01

Amerika dünyanın süper gücü. Teknolojik ve ekonomik açıdan ilk sırada gelen Amerika, haliyle resmi para birimi dolar ile dünyanın diğer ülkeleri üzerinde de güce sahip. Dolardaki hareketlenme her ülke ekonomisini etkilese de kimi ülkeler bu değişimden biraz daha ciddi etkileniyor. İşte ekonomisi dolarla doğrudan ilişkili olan o ülkeler!

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13. İsviçre - 64 Milyar Dolar

13. İsviçre - 64 Milyar Dolar

İsviçre, ABD ile kurduğu ticari ilişkiler sebebiyle dolara en bağımlı 13. ülke. ABD pazarında yoğun ticari faaliyet gösteren İsviçre, güçlü bankacılık sektörünü büyük ölçüde dolar üzerinden ilerletiyor. Bu da kendi iç sektöründe kısmen dolara bağımlı hale geldiğini gösteriyor. İsviçre diğer ülkelere kıyasla dolar kurunda fazla alım-satım yapmasa da dolardaki dalgalanmalardan hala belirli oranda etkileniyor.

12. Tayland - 66,01 Milyar Dolar

12. Tayland - 66,01 Milyar Dolar

Tayland, dış ticaretinin büyük kısmını dolar kurundan gerçekleştiren bir ülke. Ayrıca ülkede şirket gelirlerinin büyük kısmı dolar yatırımlarına dayanıyor. İç ekonomisinde kendi para birimine ek olarak dolar kullanması ise bunun en güzel örneği. Tayland'daki birçok endüstri bugün ABD pazarının taleplerine göre şekilleniyor. Bu da Tayland'ın dolar bağımlılığını artırarak ekonomisini yakından etkiliyor.

11. Birleşik Krallık - 68,8 Milyar Dolar

11. Birleşik Krallık - 68,8 Milyar Dolar

Birleşik Krallık ve ABD arasındaki ilişkinin derin bağlara sahip olduğu bir gerçek. Her ne kadar Birleşik Krallık kendi başına bir güç merkezi olsa da özellikle Londra gibi büyük finansal aktivitelere sahip bölgelerde, ciddi dolar ticareti yapıyor. Çünkü değerli tahvillerin ve hisse senetlerinin birçoğu dolar kurundan alınıp satılıyor. Bu da iki ülke arasındaki ticari faaliyet sıklığını ve bağımlılığı artırıyor.

10. İtalya - 78,4 Milyar Dolar

10. İtalya - 78,4 Milyar Dolar

İtalya ekonomisi, büyük ölçüde Eurozone’a bağlı ancak ABD ile de güçlü ilişkilere sahip. Ülkenin dış ticareti ve küresel yatırımları genellikle dolar kurundan işlem görüyor. Ayrıca büyük İtalyan firmaları, dev otomotiv ve moda markaları ürünlerini ABD pazarının taleplerine göre güncelliyor. ABD ile olan ilişkiler İtalya'nın ticari olarak büyümesine yardımcı olsa da diğer yandan bağımlılığı artırıyor. Çünkü Amerika, ilk 10'daki ülkelerle istediği gibi oynama şansı ediniyor.

9. Hindistan - 91,2 Milyar Dolar

9. Hindistan - 91,2 Milyar Dolar

Hindistan, son yıllarda ciddi bir ekonomik büyüme edindi ancak bunu nispeten ABD ekonomisine bağımlılığı sayesinde gerçekleştirdi. Çünkü ülkedeki büyük firmaların çoğu, dış ticaret aktivitelerini dolar kuru üzerinden gerçekleştiriyor. Özellikle Amerika'nın teknoloji yatırımları ülkede değer gördüğünden iç pazardaki yazılım ve bilişim gibi alanlarda, dolar etkisi giderek artıyor.

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8. İrlanda - 103,7 Milyar Dolar

8. İrlanda - 103,7 Milyar Dolar

İrlanda, ticari aktivitelerinin çoğunu AB ülkeleriyle gerçekleştiriyor olmasına rağmen Amerika ile de güçlü ekonomik ilişkilere sahip. Ülkenin global firmaları Amerika merkezli ortaklıklar barındırıyor. Bu da Amerika'nın, özellikle ilaç ve teknoloji gibi sektörlerde İrlanda ekonomisini etkilemesine yol açıyor. Dolardaki herhangi bir değişim öncelikle bu sektörleri şekillendiriyor.

7. Güney Kore - 135,4 Milyar Dolar

7. Güney Kore - 135,4 Milyar Dolar

Güney Kore, ABD ile derin ekonomik ilişkiye sahip olan bir diğer ülke. Ülkenin özellikle dış ticaret hacminin büyük kısmı dolar cinsinden işlem görüyor. Otomotiv, savunma ve teknoloji sektörleri ise bu listenin başında geliyor. Dolayısıyla ülke ekonomisinin belirli bir bölümü her geçen yıl Amerika ekonomisine bağımlı hale geliyor.

6. Vietnam - 142,4 Milyar Dolar

6. Vietnam - 142,4 Milyar Dolar

Vietnam, hızlı gelişen ekonomiye ve yüksek ABD dolar kullanımına sahip. Tıpkı Tayland gibi, Vietnam'da da resmi para biriminin yanı sıra dolar kullanılıyor. Bu durum ülkenin günlük işlemlerden ithalat ve ihracat hacmine kadar Amerika'ya bağımlı olmasına yol açıyor. Vietnam'ın kimi endüstrileri doğrudan dolardaki küresel ekonomik politikaya göre şekilleniyor.

5. Japonya - 152 Milyar Dolar

5. Japonya - 152 Milyar Dolar

Japonya, dünya ekonomisinde önemli bir aktör fakat bu durum bile ABD dolar bağımlılığını ortadan kaldırmıyor. Politik ve ticari anlamda iki ülkenin yakın ilişkilere sahip olması, Japonya ekonomisinin dolar üzerinden ilerlemesine yol açıyor. Bu durum, ülkenin ekonomik büyümesini desteklese de dolar kurundaki ani dalgalanmalar karşısında savunmasız olduğunu gösteriyor.

4. Almanya - 163,3 Milyar Dolar

4. Almanya - 163,3 Milyar Dolar

Almanya, Eurozone bölgesindeki en güçlü ekonomiye sahip ülke. Fakat özellikle finansal ve ticari aktivitelerini dolar kuru üzerinden sürdürüyor. Almanya'nın büyük bir ihracat pazarı olması, ABD ile yapılan ticari faaliyet sıklığını artırıyor. Bu da kimi markaların ve endüstrilerin doğrudan Amerika pazarına yönelik çalışmasına neden oluyor. Üstelik ülkenin dış borçlanmalarının büyük kısmı da dolar cinsinden.

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3. Kanada - 421 Milyar Dolar

3. Kanada - 421 Milyar Dolar

Kanada, ABD'ye hem coğrafi hem de ticari açıdan oldukça bağımlı. Dış ticaret hacminin büyük kısmını Amerika ile yapıyor ve özellikle enerji sektöründe ABD pazarına yönelik çalışıyor. Ayrıca Kanada merkezli şirketlerin birçoğu yatırımlarını ve gelirlerini dolar cinsinden yapıyor. Bu da Kanada'nın Amerika'ya doğrudan bağımlı olmasına yol açıyor.

2. Çin - 462 Milyar Dolar

2. Çin - 462 Milyar Dolar

Çin, dünyanın yükselen ekonomilerden olmasına ve Amerika'yı son yıllarda büyük ölçüde tehdit etmesine rağmen, iç ve dış ticarette dolar kuruna bağımlı. Çünkü Çin, ihracatının büyük kısmını Amerika ile gerçekleştiriyor ve rezervlerinde ciddi miktarda dolar bulunduruyor. Devlet borçları da dolar cinsinden olduğundan, doların Çin ekonomisindeki gücü giderek artıyor.

1. Meksika - 509,9 Milyar Dolar

1. Meksika - 509,9 Milyar Dolar

Meksika, ekonomisi dolara en çok bağlı olan ülke konumunda. Çünkü Amerika'ya yakın konumlanıyor ve ticari faaliyetlerini dolar üzerinden gerçekleştiriyor. Özellikle tarım ve otomotiv sektörlerin doların en çok kullanıldığı alanlar olarak öne çıkıyor. İki ülke arasındaki yakın finansal ilişki, Meksika ekonomisinin dolar bağımlılığını pekiştiriyor.

Bonus: Türkiye - 17,8 Milyar Dolar

Bonus: Türkiye - 17,8 Milyar Dolar

Türkiye, bu listede ekonomisi dolara bağlı olan 26. ülke konumunda. Ancak bu, dolardan etkilenmediği ve dolar kuruna bağımlı olmadığı anlamına gelmiyor. Kimi ülkelere göre dolar kurundan daha az etkileniyor görünse de dış borçların dolar cinsinden olması, ihracat oranının ve yerel üretimin diğer birçok ülkeden düşük olması, dolar kurundaki değişimlerin iç ve dış pazarları doğrudan etkilemesine yol açıyor. Nitekim, dolar Türkiye ticari ve finansal yapısında öncelikli tercih edilen döviz olarak da öne çıkıyor.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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