Keşif mi Safsata mı? Yenilenebilir Enerjiye Geçen Ülkeler Ekonomide Öne Geçiyor mu?

Dünya popülasyonu arttıkça doğal kaynaklar tükeniyor ve bu durum enerji tüketiminin değişmesini zorunlu kılıyor. Fosil yakıtlara bağımlı sistemlerin küresel ısınma hızını artırarak gezegene zarar vermesi, önümüzdeki yıllarda insanlığın ciddi tehditlerle karşılaşma riskini de artırıyor. Bu nedenle daha temiz ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek kaçınılmaz hale geliyor.

Peki yenilenebilir enerji ekonomi üzerinde nasıl bir etki yapıyor? Sürdürülebilir enerjiyi adapte eden ülkeler gerçekten iyi bir fırsat mı yakalıyor? Yoksa çağın gerisinde mi kalıyor?

İşte tüm detaylar!