Dünya Ekonomisine Bakış Açına Göre Sen Hangi Ekonomik Bloktasın?
Ekonomi dediğin şey sadece döviz kuru, faiz falan değil. Bazen sabah kahveni yudumlarken düşündüğün “Bu ülkeler ne yapıyor böyle ya?” sorusu bile dünya ekonomisine bakışını ele veriyor olabilir. Dünyaya hangi ekonomik gözlükten bakıyorsun birlikte anlayalım. Net bilgi değil, hissiyat konuşacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir ülke ithalata büyük vergi koyduğunda ne düşünürsün?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Döviz kurundaki dalgalanmalar seni nasıl etkiliyor?
Yabancı yatırımcılar bir ülkeye yatırım yaparken neye bakmalı?
İnternette denk geldiğin ekonomik haberleri nasıl değerlendiriyorsun?
“Hükümet ekonomiye müdahale etmeli mi?” sorusu gelse ne dersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir ülkenin başka ülkelerle ekonomik birlik kurmasını nasıl karşılarsın?
Sence devletlerin kalkınmasındaki en önemli etken eğitim seviyesi mi?
Son soru: Ekonomi hakkında konuşmak...
Senin ruhun biraz Avrupa Birliği gibi!
Sen BRICS çizgisine yakınsın!
Sen tam bir Amerikan tarzı düşünüyorsun!
Sen hiçbir bloğa tam olarak ait hissetmiyorsun. Senin kafanda başka bir model var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın