Cevapların bize gösteriyor ki klasik sistemler seni tam olarak yansıtmıyor. AB’nin bürokrasiyle boğuşan hali de ABD’nin bireyciliği de, BRICS’in yükselen sesi de seni tam tatmin etmiyor. Senin kafan daha karmaşık ama daha özgün çalışıyor. Belki de ekonomik bloklardan çok “ekonominin insani tarafı”na bakıyorsun. Paranın ötesinde adalet, çevre, toplumsal eşitlik gibi konular senin için önemli. “Neden her şeyi yeniden düşünmeyelim ki?” diyecek kadar açık fikirli bir duruşun var. Sistemi sorgulayan ama saygılı biri olarak, geleceğin modellerinde senin imzan olabilir. Şimdilik kimsin diye bir kalıba sokamasak da “sende bir şey var” diyebiliriz.