Düğün Hazırlığı Yapanlar Buraya: Çıkış Şarkınızı Buluyoruz!
Düğündeki en büyülü anlardan biri: El ele tutuşup kalabalığın karşısına çıkmak! İlişkinizin enerjisini, tarzını keşfederek düğündeki çıkış şarkınızı bulabilirsiniz. Bize aşkınızı detaylıca anlatırsanız hem size hem de konuklarınıza unutulmaz bir an yaşatabiliriz!
O mükemmel şarkıya doğru ilerlemek için eğlenceli bir yolculuğa hazırsanız teste hemen başlayın!
1. İlk başta cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. O halde asıl sorulara başlayalım! Düğün temanızın nasıl olmasını istersiniz?
3. Partnerinizle ile olan ilişkiye odaklanın! Tek bir kelime ile aranızdaki bağı anlatır mısınız?
4. Balayı... Güzelce dinlenebileceğiniz bir zaman dilimi. Balayınızı seçin!
5. Dans pistindesiniz! Nasıl hareket edersiniz?
6. Birlikte en çok hangi aktiviteyi yapmayı seviyorsunuz?
7. Aşk... Tanımlanması çok zor bir kelime. Ama duyar duymaz size ne çağrıştırır?
8. Son olarak! Düğününüzde nasıl bir atmosfer olmasını istersiniz?
Romantik çiftler için: All of Me!
Sahneyi sallayacak için: Uptown Funk!
Neşeli ruhlar için: Happy!
Zarif ve sade ruhlar için: Can't Help Falling in Love!
