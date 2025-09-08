onedio
Düğün Hazırlığı Yapanlar Buraya: Çıkış Şarkınızı Buluyoruz!

Elif Nur Çamurcu
08.09.2025 - 23:02

Düğündeki en büyülü anlardan biri: El ele tutuşup kalabalığın karşısına çıkmak! İlişkinizin enerjisini, tarzını keşfederek düğündeki çıkış şarkınızı bulabilirsiniz. Bize aşkınızı detaylıca anlatırsanız hem size hem de konuklarınıza unutulmaz bir an yaşatabiliriz!

O mükemmel şarkıya doğru ilerlemek için eğlenceli bir yolculuğa hazırsanız teste hemen başlayın!

1. İlk başta cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. O halde asıl sorulara başlayalım! Düğün temanızın nasıl olmasını istersiniz?

3. Partnerinizle ile olan ilişkiye odaklanın! Tek bir kelime ile aranızdaki bağı anlatır mısınız?

4. Balayı... Güzelce dinlenebileceğiniz bir zaman dilimi. Balayınızı seçin!

5. Dans pistindesiniz! Nasıl hareket edersiniz?

6. Birlikte en çok hangi aktiviteyi yapmayı seviyorsunuz?

7. Aşk... Tanımlanması çok zor bir kelime. Ama duyar duymaz size ne çağrıştırır?

8. Son olarak! Düğününüzde nasıl bir atmosfer olmasını istersiniz?

Romantik çiftler için: All of Me!

Sahneyi sallayacak için: Uptown Funk!

Neşeli ruhlar için: Happy!

Zarif ve sade ruhlar için: Can't Help Falling in Love!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
