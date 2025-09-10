Dua Lipa'nın Lansman Sırasında Yeni iPhone'la Verdiği Poz Olay Oldu
Apple'ın merakla beklenen yeni ürünleri dün California'da düzenlenen Apple Event lansmanında tanıtıldı. Ürünler arasında iPhone 17 ailesi ve bu ailenin en yüksek modeli iPhone 17 Pro Max de vardı. Lansman sırasında teknolojiseverleri ikiye bölen turuncu renkli yeni modelle poz veren Arnavut asıllı İngiliz popçu Dua Lipa ise viral oldu.
Lansman sırasında yapılan paylaşım şöyleydi;
Tepkiler ise böyle;
👇
👇
👇
👇
👇
👇
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
