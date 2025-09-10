onedio
Dua Lipa'nın Lansman Sırasında Yeni iPhone'la Verdiği Poz Olay Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.09.2025 - 13:06

Apple'ın merakla beklenen yeni ürünleri dün California'da düzenlenen Apple Event lansmanında tanıtıldı. Ürünler arasında iPhone 17 ailesi ve bu ailenin en yüksek modeli iPhone 17 Pro Max de vardı. Lansman sırasında teknolojiseverleri ikiye bölen turuncu renkli yeni modelle poz veren Arnavut asıllı İngiliz popçu Dua Lipa ise viral oldu.

Lansman sırasında yapılan paylaşım şöyleydi;

Tepkiler ise böyle;

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

