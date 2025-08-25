onedio
Dr. Hakan Özerol Yanıtlıyor: Enflasyon Hedefleri Neye Göre Belirleniyor?

Özge - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 14:01

Adını sıklıkla duyduğumuz enflasyon hedeflemesi; dünya merkez bankalarının döviz kurları, işsizlik oranları ve ticari büyüme oranları gibi ekonomik performansları ölçmesine yardımcı olan parametrelerdir. Günlük hayattaki alışverişlerden ülkenin ticaret ve ihracat kapasitesine kadar her şey üzerinde etkiye sahip olan enflasyon hedeflemesini anlamak bazen biraz zor olabilir. Özellikle Merkez Bankası'nın gittiği enflasyon revizesi, önümüzdeki dönemde alınacak ek kararları gündeme getiriyor.

Bu yazımızda Finans Uzmanı Dr. Hakan Özerol'un açıklamalarına dayanarak enflasyon beklentisinin derinlerine iniyoruz!

Merkez Bankası daha önce belirlediği enflasyon hedeflerini güncelledi.

Merkez Bankası daha önce belirlediği enflasyon hedeflerini güncelledi.

Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde yıllık belirlediği enflasyon oranlarında bir revizeye gitti. Daha önce 2024 yıl sonu için %40’ın altında tutulması hedeflenen oran %44’e çıkarılmıştı. Bu sefer 2025 için %20’nin altında tutulması beklenen hedef %21’e yükseltildi. Tek haneli 2026 yıl sonu enflasyon hedefi ise %12’ye çıktı. Peki bu ne anlama geliyor ve bizi nasıl etkiliyor?

Merkez Bankası enflasyon hedefini neden yükseltti?

Enflasyon hedefi, ülke merkez bankalarının yıllık performansı ölçmek için kullandığı bir tahmin kitidir. Bu tahmin, hedeflere uygun hamleler yaparak ekonomik büyümeyi sürdürme ve ülke alım gücünü artırma amacı taşır. Ancak sürdürülen ekonomik politika sebebiyle daha önce belirlenen tahmin setinin gerisinde kalınırsa, Merkez Bankası’nın da yaptığı gibi hedefleri güncelleyerek politikayı yenilemek gerekebilir. Çünkü enflasyon beklentisinin gerçekçi olması, maliyetlerin ve harcamaların en doğru hedeflere göre tekrar revize edilmesini sağlar. Fiyat istikrarlaması sağlamak için hedefleri yeniden şekillendirerek ekonomik stratejileri güncellemek gerekebilir.

Enflasyon hedefleri neden önemli?

Enflasyon beklentilerinin ülke boyutunda bir hedefleme sistemi olduğu düşünülse de bu hedefler, tüm ekonomik aktörleri yakından etkiler. Örneğin; şirketlerin fiyat stratejileri, bankaların faiz oranları, hatta marketteki ürün fiyatları bile hedeflerden doğrudan etkilenir. Birey hayatına yansıyan enerji maliyetleri, okul masrafları, kira bedelleri, kısaca alım gücünü belirleyen her koşul enflasyon beklentisine göre şekillenir. Dolayısıyla hedeflerin tutmadığı durumda, bu aktörlerin tümünde beklenenden hızlı bir değişim olması söz konusudur.

Enflasyon hedeflerindeki artış hayat pahalılığına işaret eder.

Enflasyon hedeflerini tutturmak için tek bir parametreden ziyade, birden fazla değişkeni aynı anda değerlendirmek gerekir. Yukarı çekilen her hedef, aslında beklentinin bozulduğunu yansıtır ve iyileşme hızının tahmin edilen kadar iyi olmadığını söyler. Bir diğer deyişle, enflasyon hedeflerindeki artış, gıda fiyatlarından döviz kuruna ve sektörel harcamalara kadar her şeyi pahalılık baskısıyla karşılaştırır. Bunun devamında alım gücünün ve piyasa güveninin düşmesiyle birlikte enflasyonun olumsuz etkileri de derinleşebilir.

Enflasyon hayatın tam merkezinde oturuyor.

Enflasyon hedeflerinin yeniden belirlenmesi, ekonomik stratejinin aslında net şekilde öngörülmediğini gösteriyor ve birey hayatını yakından ilgilendiriyor. Alım gücü ve gelecek beklentileri başta gelmek üzere, hayatı şekillendirmek adına stabil bir enflasyon politikasının sağlanması önem taşıyor. Enflasyon ve faiz arası doğrudan bir ilişki olduğundan, Merkez Bankası’nın revize ettiği hedeflere göre faiz politikasını da güncellemesi gerekiyor. Kimi ekonomistlerin faiz indirimlerine devam edileceğini söylerken, bazıları enflasyon baskısını düşürmek için faizlerin artacağını tahmin ediyor. Gündelik yaşama doğrudan temas eden bu kararın ne olacağı ise merakla bekleniyor.

Dr. Hakan Özerol'un videosunu izlemek için 👇🏻

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Roomeo

Gerçeklerden uzak rakamların üstüne koymuş oldugun hedef hic bir anlam ifade etmiyor koydugun hedef de gercek degil ne de olsa !!!! AKP nin hayatımıza girme... Devamını Gör