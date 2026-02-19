onedio
Donald Trump İran’ı Yine Tehdit Etti: “Anlaşma Yapmalıyız Yoksa Kötü Şeyler Olur"

Donald Trump İran'ı Yine Tehdit Etti: "Anlaşma Yapmalıyız Yoksa Kötü Şeyler Olur"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
19.02.2026 - 19:39

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini kaydederek, 'İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur' dedi.

ABD Başkanı Trump, Washington'da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında İran'a yönelik söylemlerini yineledi.

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizen Trump, Orta Doğu'daki barışın ancak nükleer silahı olmayan bir İran ile mümkün olabileceğini ifade etti. Trump, 'İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur.' diyerek, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in İranlılarla çok iyi görüşmeler yaptığını söyledi.

ABD Başkanı, 'Orta Doğu’da bir adım daha ileri atabiliriz, ya da atamayabiliriz. Belki de bir anlaşma yapacağız, bunu muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz.' diye konuştu. Tahran ile 'anlamlı bir anlaşma' yapmanın tarihsel olarak zor olduğunu kabul ettiklerini anlatan Trump, müzakerelerin iyi geçtiğini ancak kendilerinin olumsuz sonuca da hazır olduklarını aktardı.

Trump, Gazze'de barış süreciyle birlikte Orta Doğu'da barış için önemli bir mesafe kat edildiğini dile getirerek, Tahran'a, 'Şimdi, İran'ın, yaptığımız işi tamamlayacak bir yola bizimle birlikte çıkma zamanıdır. Eğer bize katılırlarsa bu harika olur. Katılmazlarsa da harika olur, ama çok farklı bir yoldan.' sözleriyle seslendi.

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yeniden vurgulayan ABD Başkanı, 'Onlar nükleer silaha sahip olamazlar, yoksa Orta Doğu'da barış sağlanamaz.' değerlendirmesini yaptı.

