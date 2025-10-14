Doğum Günlerine Özel Terazi Burçlarına En Uygun Tarot Kartını ve Anlamını Açıklıyoruz!

Zodyak'ın 12 burcunun birbirinden farklı özellikleri var. 23 Eylül – 22 Ekim tarihleri arasında dünyaya gelenlerin burcu olan Terazi genellikle uyum, denge ve adalet arayışıyla bilinir. Hava grubuna ait olan Terazi, sosyal ilişkilerinde diplomatik, karar verirken ise titizdir. Teraziler her zaman estetikten yanadır!

Peki şu günlerde doğum gününü kutlayan Teraziler, bizden gelecek olan minik bir armağana ne der?

İşte Terazi burçlarına en uygun tarot kartının anlamı ve açılımı!