Doğru İhtiyaç Kredisi Nasıl Seçilir: Adım Adım Rehber

İyi bir kredi notu, size daha düşük faiz oranları ve daha cazip krediler sağlar. Kötü kredi notu ise… Eh, biraz sıkıntılı olabilir. Ama üzülmeyin, kredi notunuzu yükseltmek için adımlar atabilirsiniz!

Eğer kredi notunuz düşükse, bir süre bekleyip, ödeme alışkanlıklarınızı düzene koymanız gerekebilir. Çünkü bankalar için kredi notu bir nevi güven işareti gibi.