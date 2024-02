Doğadan İlham Alıyorlar: Of Monsters and Men’in 10 Büyüleyici Şarkısı

Of Monsters and Men, İzlandalı indie folk grubu. 2010'da Reykjavik'te kuruldu. 'Little Talks' single'ı büyük başarı elde etti. Grup, folk, indie rock ve pop karışımı benzersiz bir müzik tarzına sahiptir. Enerjik sahne performansları ve etkileyici şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan grup, müzik kariyerine tam gaz devam ediyor. İzlanda'nın soğuğuna rağmen sıcacık şarkıları olan Of Monsters and Men grubunun şarkılarını beraber dinleyelim.