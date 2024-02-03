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Doğadan İlham Alıyorlar: Of Monsters and Men’in 10 Büyüleyici Şarkısı

etiket Doğadan İlham Alıyorlar: Of Monsters and Men’in 10 Büyüleyici Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 23:37

Of Monsters and Men, İzlandalı indie folk grubu. 2010'da Reykjavik'te kuruldu. 'Little Talks' single'ı büyük başarı elde etti.  Grup, folk, indie rock ve pop karışımı benzersiz bir müzik tarzına sahiptir. Enerjik sahne performansları ve etkileyici şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan grup, müzik kariyerine tam gaz devam ediyor. İzlanda'nın soğuğuna rağmen sıcacık şarkıları olan Of Monsters and Men grubunun şarkılarını beraber dinleyelim.

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1. Little Talks

2. Crystals

3. Alligator

4. Sugar in a Bowl

5. Dirty Paws

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6. Wolves Without Teeth

7. Visitor

8. Circles

9. Mountain Sound

10. Human

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