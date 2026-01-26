onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Doğada Çok Nadir Olarak Gözlemlenen Kar Ruloları Ilgaz Dağı’nda Ortaya Çıktı

Doğada Çok Nadir Olarak Gözlemlenen Kar Ruloları Ilgaz Dağı’nda Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.01.2026 - 13:21

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Ilgaz Dağı’nda geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Rüzgârla birleşen kar taneleri, doğada çok nadir gözlemlenen kar rulolarının ortaya çıkmasına neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kar ruloları, rüzgarın yüzeydeki karı koparıp aşağıya doğru sürüklemesi ile meydana geliyor.

Kar ruloları, rüzgarın yüzeydeki karı koparıp aşağıya doğru sürüklemesi ile meydana geliyor.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Bölgede geçen haftalarda etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

Rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp aşağıya doğru yuvarlamasıyla oluşan kar rulolarının büyüklükleri, kat ettiği yolun uzunluğuna göre değişebiliyor.

Ilgaz Dağı'nda yol kenarında oluşan kar ruloları, dikkat çeken bir görüntü oluşturuyor.

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın