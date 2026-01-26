Doğada Çok Nadir Olarak Gözlemlenen Kar Ruloları Ilgaz Dağı’nda Ortaya Çıktı
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Ilgaz Dağı’nda geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Rüzgârla birleşen kar taneleri, doğada çok nadir gözlemlenen kar rulolarının ortaya çıkmasına neden oldu.
Kar ruloları, rüzgarın yüzeydeki karı koparıp aşağıya doğru sürüklemesi ile meydana geliyor.
