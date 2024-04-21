Beton Kadın İrem Derici'nin Dantellere Büründüğü Son Sahne Kostümü "Bu Kadar da Değil Abla" Dedirtti!
Beton Kadın İrem Derici'nin Dantellere Büründüğü Son Sahne Kostümü "Bu Kadar da Değil Abla" Dedirtti!
Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin frikik çıkışına tam destek veren İrem Derici'nin son sahnesinde giydiği kombin sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Ssiyle, dans şovlarıyla, sahne kombinleri ve şarkılarıyla olay olan İrem Derici, magazinin gündeminin gözde isimlerden biliyorsunuz!
Ayrıca tersi döndüğünde aniden kabarması, bir yerde kaos varsa mutlaka orada bitmesi ve hatta bazen kaosu da kendi çıkaran taraf olmasıyla öne çıkan güzel şarkıcı dobralığıyla da sivri dilliliğiyle de pek meşhur.
Şimdilerde Gökhan Fırat'la deli dolu bir aşk yaşayan keyfi de pek yerinde olan Derici, geçtiğimiz günlerde Hadise'nin frikik çıkışına destek olmuştu hatırlarsanız.
Şöyle kısa bir özet geçersek, geçtiğimiz günlerde konser sırasında kameramanların frikik yakalamaya çalıştığını fark eden Hadise oldukça ses getiren bir çıkışta bulunmuştu.
Ardından kendisine koca bir oh çekerek destek veren ilk isim de İrem Derici olmuştu. Hadise'nin sahneden kameramanlara seslenmesinden pek hoşlanan Derici, "Hepimizin derdine derman olmuş. Alışacaksınız!" ifadelerini kullanmıştı.
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Hadise'ye verdiği desteğin ardından Hadise'de görmeye alışık olduğumuz bir kombinle sahneye çıkan İrem Derici'nin son pozları dillere fena düştü.
Dantelli elbisesinin her detayı masaya yatırıldı, araya kaçmış görüntü de sosyal medya kullanıcılarının epey ilgisini çekti...
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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