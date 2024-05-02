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Rasim Ozan Kütahyalı Fatih Altaylı'ya "Erdoğan'ın Askeri" Dedikten Sonra Ağzına Geleni Saydırdı

Rasim Ozan Kütahyalı Fatih Altaylı'ya "Erdoğan'ın Askeri" Dedikten Sonra Ağzına Geleni Saydırdı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
02.05.2024 - 12:36

Yaptığı açıklamalarla sansasyon yarata Rasim Ozan Kütahyalı, bu kez de Fatih Altaylı'yı sert sözlerle hedef aldı.

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Sansasyon yaratan açıklamaları ve sinir uçlarına dokunan sözleri ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yeni bir çıkışla gündemde.

Sansasyon yaratan açıklamaları ve sinir uçlarına dokunan sözleri ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yeni bir çıkışla gündemde.

Fatih Altaylı daha önce Rasim Ozan Kütahyalı için FETÖCÜ göndermesinde bulunmuş ve köşe yazısında şu cümleleri kurmuştu:

Fatih Altaylı daha önce Rasim Ozan Kütahyalı için FETÖCÜ göndermesinde bulunmuş ve köşe yazısında şu cümleleri kurmuştu:

'Devlet ve adalet hiç bu kadar ayağa düşmemişti. Meğer Türkiye’de yargıya FETÖ’nün hakim olduğu günlerde hapse girmemek için yapılması gereken şey basitmiş. Dönemin etkili FETÖ’cülerinden, gazeteci kisvesi altında önümüze koyulmuş FETÖ’cülerden birini arıyorsunuz, o da sizi hapse girmekten koruyor. Bedeli mukabilinde mi, hayır işi olarak mı onu bilmiyoruz. Vay anam vay. Olaya bakar mısınız! Bunu ben söylemiyorum, birisi iddia etmiyor. Kendileri itiraf ediyorlar. Güç gösterisi olarak itiraf ediyorlar. Devleti, adaleti nasıl pespaye hale getirdiklerini, nasıl ayağa düşürdüklerini marifet gibi bir bir ortaya döküyorlar. Ve yine kimseden ses yok.'

Kütahyalı, "Fatih Altaylı denen obsesif bana yalanlarla saldırıyor" diyerek bu yazıya karşılık vermişti. Ancak Kütahyalı şimdi daha da vites arttırdı.

Kütahyalı, "Fatih Altaylı denen obsesif bana yalanlarla saldırıyor" diyerek bu yazıya karşılık vermişti. Ancak Kütahyalı şimdi daha da vites arttırdı.

Rasim Ozan Kütahyalı, YouTube kanalındaki programda Altaylı için “Fatih Altaylı muhalif görünümlü Tayyip Erdoğan askerlerinin bir numarasıdır. Salakça ve cahilce konuşan bir adam. Hayatında kitap okumadı.” şeklinde bir çıkışta bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı, YouTube kanalındaki programda Altaylı için “Fatih Altaylı muhalif görünümlü Tayyip Erdoğan askerlerinin bir numarasıdır. Salakça ve cahilce konuşan bir adam. Hayatında kitap okumadı.” şeklinde bir çıkışta bulundu.

O videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Fatih Altaylı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'ya cevabının ne olacağını takip edeceğiz...

Fatih Altaylı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'ya cevabının ne olacağını takip edeceğiz...
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