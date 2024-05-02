Rasim Ozan Kütahyalı Fatih Altaylı'ya "Erdoğan'ın Askeri" Dedikten Sonra Ağzına Geleni Saydırdı
Rasim Ozan Kütahyalı Fatih Altaylı'ya "Erdoğan'ın Askeri" Dedikten Sonra Ağzına Geleni Saydırdı
Yaptığı açıklamalarla sansasyon yarata Rasim Ozan Kütahyalı, bu kez de Fatih Altaylı'yı sert sözlerle hedef aldı.
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Sansasyon yaratan açıklamaları ve sinir uçlarına dokunan sözleri ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yeni bir çıkışla gündemde.
Fatih Altaylı daha önce Rasim Ozan Kütahyalı için FETÖCÜ göndermesinde bulunmuş ve köşe yazısında şu cümleleri kurmuştu:
Kütahyalı, "Fatih Altaylı denen obsesif bana yalanlarla saldırıyor" diyerek bu yazıya karşılık vermişti. Ancak Kütahyalı şimdi daha da vites arttırdı.
Rasim Ozan Kütahyalı, YouTube kanalındaki programda Altaylı için “Fatih Altaylı muhalif görünümlü Tayyip Erdoğan askerlerinin bir numarasıdır. Salakça ve cahilce konuşan bir adam. Hayatında kitap okumadı.” şeklinde bir çıkışta bulundu.
O videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
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Fatih Altaylı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'ya cevabının ne olacağını takip edeceğiz...
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