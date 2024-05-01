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Melih Gökçek Mansur Yavaş'ı Eleştirmek İsterken Kendi Döneminden Fotoğraf Paylaştı

Melih Gökçek Mansur Yavaş'ı Eleştirmek İsterken Kendi Döneminden Fotoğraf Paylaştı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.05.2024 - 14:38

Ankara geçtiğimiz gün son yılların en şiddetli sağanak ve dolu yağışını yaşadı. Yolların ve trafiğin aksaması nedeniyle özellikle iktidar cenahından Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiriler de yöneldi. Eleştirenlerin başında ise eski ABB Başkanı Melih Gökçek vardı.

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Akşam saatlerinde başlayan yağış sele dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaş gerek araçlarında, gerek konut ve işyerlerinde uzun süre mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan yağış sele dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaş gerek araçlarında, gerek konut ve işyerlerinde uzun süre mahsur kaldı.

Eski başkan Melih Gökçek de bu durumu eleştirenlerdendi.

Eski başkan Melih Gökçek de bu durumu eleştirenlerdendi.

Ancak fotoğrafın 2018 veya daha önceki bir tarihten olduğu ortaya çıktı.

Ancak fotoğrafın 2018 veya daha önceki bir tarihten olduğu ortaya çıktı.

Bazı tepkiler şöyle 👇

Bazı tepkiler şöyle 👇
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