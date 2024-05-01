Melih Gökçek Mansur Yavaş'ı Eleştirmek İsterken Kendi Döneminden Fotoğraf Paylaştı

Ankara geçtiğimiz gün son yılların en şiddetli sağanak ve dolu yağışını yaşadı. Yolların ve trafiğin aksaması nedeniyle özellikle iktidar cenahından Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiriler de yöneldi. Eleştirenlerin başında ise eski ABB Başkanı Melih Gökçek vardı.