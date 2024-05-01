Giresun’da 1 Mayıs: Belediye Başkanı İşçilerle Çöp Topladı
Giresun’da 1 Mayıs: Belediye Başkanı İşçilerle Çöp Topladı
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle sahaya indi ve belediyenin temizlik ekipleriyle birlikte çöp topladı.
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Türkiye’de bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı heyecanı yaşandı.
Giresun’un CHP’li belediye başkanı Fuat Köse ise 1 Mayıs sebebiyle sokaklara indi ve işçilerle birlikte çöp topladı.
Temizlik aracının arkasına tutunan Başkan Köse, çöp konteynerlerini araca boşalttı, dökülen çöpleri topladı.
Başkan Fuat Köse, temizlik işlerinde görev yapanların en onurlu görevlerden birisini ifa ettiğini belirterek, çalışanlarla birlikte olmanın ve onların günlük zorluklarını yaşamanın önemli olduğunu söyledi.
Köse, yerel yönetimin vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini vurgulayarak, temizlik işçileriyle gerçekleştirdiği çalışmadan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.
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