Sex and the City'nin köşe yazarı Carrie sadece aşklarıyla değil, kusursuz cildiyle de herkesin merak ettiği biri. New York'un bağımsız kadını Carrie'nin ayakkabıları, kıyafetleri ve güçlü duruşunun yanında beğenilen bir şeyi daha var, o da mükemmel cildi. Her daim sağlıklı ve canlı gözüken cildi gözlerin hep üzerinde olmasına neden oluyor.