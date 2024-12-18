Bella mı Gigi mi? Cilt Bakımı Konusunda Hadid Kardeşlerden Hangisi Senin Ruh Eşin?
Bella mı Gigi mi? Cilt Bakımı Konusunda Hadid Kardeşlerden Hangisi Senin Ruh Eşin?
Cilt bakımı senin hayatında ne kadar önemli? Soruları cevapla, bize biraz ipucu ver ve bakım rutinine göre senin Bella mı yoksa Gigi Hadid'le mi ruh eşi olduğunu söyleyelim.
Haydi hemen başlayalım. 👇
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1. Hafta sonu akşamını nasıl geçirmeyi tercih edersin?
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2. Sabah uyandığında ilk hangisini yaparsın?
3. Bir seyahate gidecek olsan nasıl bir çanta senin için yeterli olur?
4. Söyle bakalım, cilt bakımında senin olmazsa olmazın hangisi?
5. Peki, sosyal medyada ne tür içerikler paylaşmayı seviyorsun?
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6. Şimdi de kendine uygun bir tarz seç bakalım. 👇
7. Bir arkadaşınla cilt bakımı hakkında konuşuyorsunuz. Ona ne tavsiye edersin?
8. Son olarak, kendini iyi hissetmek için en çok hangisine ihtiyacın var?
Senin ruh eşin Gigi Hadid!
Senin ruh eşin Bella Hadid!
Hiçbiri, senin kendine has bir tarzın var!
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