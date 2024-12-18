Bella mı Gigi mi? Cilt Bakımı Konusunda Hadid Kardeşlerden Hangisi Senin Ruh Eşin?

Senin gösterişli ve sofistike bir tarzın var ve bu yönün seni Bella Hadid ile benzer kılıyor! Cilt bakımında yeniliklere ve etkili ürünlere oldukça açıksın, özellikle parlak ve ışıl ışıl bir cilt senin favorin. Bella gibi, sen de bakım rutininde serumlara, maskelere ve özenli ürünlere yer vermekten çekinmiyorsun. Bakım senin için sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda kendini ifade etmenin bir yolu!