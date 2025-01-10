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Dizi Sektörü Tekeli Tartışmaları Devam Ederken Melek Baykal'ın Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu

Dizi Sektörü Tekeli Tartışmaları Devam Ederken Melek Baykal'ın Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
10.01.2025 - 12:50

Magazin gündemi dizi oyuncuları arasında yaşanan tekelleşme iddialarıyla çalkalanıyor. Hedefteki isimler Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya bir açıklama yapıp iddiaları reddederken, kendilerine destek olan ve olmayan ünlüler de magazinde yer almaya devam ediyor. Konu uzayıp giderken Melek Baykal'ın 2023 yılında intihar eden oyuncu Seda Fettahoğlu ile ilgili yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.

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Dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları magazin gündeminin ortasında yer almaya devam ediyor. İddiaya göre ID İletişim'in yöneticisi Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya, dizi sektörünü domine ediyor.

Dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları magazin gündeminin ortasında yer almaya devam ediyor. İddiaya göre ID İletişim'in yöneticisi Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya, dizi sektörünü domine ediyor.

İddiaların hedefindeki isimler Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve kabul etmediklerini söyleyip yasal süreci başlattıklarını açıkladılar.

İddiaların hedefindeki isimler Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve kabul etmediklerini söyleyip yasal süreci başlattıklarını açıkladılar.

ID İletişim şirketi bünyesindeki Hazal Kaya, Ezgi Mola, Sinem Kobal, Bergüzar Korel, Mert Yazıcıoğlu gibi isimler ajanslarının yanında olduklarını açıklarken, Melisa Sözen, Deniz Işın ve Seray Kaya gibi isimler de iddiaların gerçekliğini savundu.

ID İletişim şirketi bünyesindeki Hazal Kaya, Ezgi Mola, Sinem Kobal, Bergüzar Korel, Mert Yazıcıoğlu gibi isimler ajanslarının yanında olduklarını açıklarken, Melisa Sözen, Deniz Işın ve Seray Kaya gibi isimler de iddiaların gerçekliğini savundu.

Tüm bu tartışmalar devam ederken, 2023 yılında intihar ettikten sonra bir parkta cansız bedeni bulunan ve çantasından antidepresanlar çıkan oyuncu Seda Fettahoğlu ile ilgili paylaşım yapan Melek Baykal yeniden gündem oldu.

Tüm bu tartışmalar devam ederken, 2023 yılında intihar ettikten sonra bir parkta cansız bedeni bulunan ve çantasından antidepresanlar çıkan oyuncu Seda Fettahoğlu ile ilgili paylaşım yapan Melek Baykal yeniden gündem oldu.

Melek Baykal, 2023 yılında yaptığı paylaşımda "cast direktörü de Seda'nın ölümünden sorumlu" demişti. O paylaşım şöyle 👇

Melek Baykal, 2023 yılında yaptığı paylaşımda "cast direktörü de Seda'nın ölümünden sorumlu" demişti. O paylaşım şöyle 👇

'Çok kırgınım, kızgınım ve üzgünüm. Gencecik oyuncu arkadaşımız daha birkaç gün önce parkta ölü bulundu… Çantasından çıkan antidepresan ilaçlarını görünce canım acıdı… İş bulamayan binlerce hayali, hayatı en önemlisini ışığı kendi elimizle mezara sokuyoruz. Her sezon dizilerde oynayan, her filmde kendi eşrafıyla çalışan, her işte torpili ile yer alan herkes Seda Fettahoğlu'nun ölümünden sorumlu… Cast direktörünün kendi castını yaptığı dizide kendi oyuncularını oynatması, kendi arkadaşına torpil yapması, ışığı olmadığı halde magazinin star yaptığı, hiçbir eğitiminin olmadığı milyonlarca dizide oynasa da gerçek sanatçı olamayacak herkes Seda'nın ölümünden sorumlu… Çok isterdim seni daha yakından tanımak ama maalesef yolumuz hiç kesişmedi umarım aynı karanlıkta olan oyuncu arkadaşlarımızla yolumuz ışıltılı yollarda kesişir'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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