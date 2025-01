Dizi Sektörü Tekeli Tartışmaları Devam Ederken Melek Baykal'ın Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu

'Çok kırgınım, kızgınım ve üzgünüm. Gencecik oyuncu arkadaşımız daha birkaç gün önce parkta ölü bulundu… Çantasından çıkan antidepresan ilaçlarını görünce canım acıdı… İş bulamayan binlerce hayali, hayatı en önemlisini ışığı kendi elimizle mezara sokuyoruz. Her sezon dizilerde oynayan, her filmde kendi eşrafıyla çalışan, her işte torpili ile yer alan herkes Seda Fettahoğlu'nun ölümünden sorumlu… Cast direktörünün kendi castını yaptığı dizide kendi oyuncularını oynatması, kendi arkadaşına torpil yapması, ışığı olmadığı halde magazinin star yaptığı, hiçbir eğitiminin olmadığı milyonlarca dizide oynasa da gerçek sanatçı olamayacak herkes Seda'nın ölümünden sorumlu… Çok isterdim seni daha yakından tanımak ama maalesef yolumuz hiç kesişmedi umarım aynı karanlıkta olan oyuncu arkadaşlarımızla yolumuz ışıltılı yollarda kesişir'