Dizi Sektörü Tekeli Tartışmaları Devam Ederken Melek Baykal'ın Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu
Dizi Sektörü Tekeli Tartışmaları Devam Ederken Melek Baykal'ın Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu
Magazin gündemi dizi oyuncuları arasında yaşanan tekelleşme iddialarıyla çalkalanıyor. Hedefteki isimler Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya bir açıklama yapıp iddiaları reddederken, kendilerine destek olan ve olmayan ünlüler de magazinde yer almaya devam ediyor. Konu uzayıp giderken Melek Baykal'ın 2023 yılında intihar eden oyuncu Seda Fettahoğlu ile ilgili yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları magazin gündeminin ortasında yer almaya devam ediyor. İddiaya göre ID İletişim'in yöneticisi Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya, dizi sektörünü domine ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaların hedefindeki isimler Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve kabul etmediklerini söyleyip yasal süreci başlattıklarını açıkladılar.
ID İletişim şirketi bünyesindeki Hazal Kaya, Ezgi Mola, Sinem Kobal, Bergüzar Korel, Mert Yazıcıoğlu gibi isimler ajanslarının yanında olduklarını açıklarken, Melisa Sözen, Deniz Işın ve Seray Kaya gibi isimler de iddiaların gerçekliğini savundu.
Tüm bu tartışmalar devam ederken, 2023 yılında intihar ettikten sonra bir parkta cansız bedeni bulunan ve çantasından antidepresanlar çıkan oyuncu Seda Fettahoğlu ile ilgili paylaşım yapan Melek Baykal yeniden gündem oldu.
Melek Baykal, 2023 yılında yaptığı paylaşımda "cast direktörü de Seda'nın ölümünden sorumlu" demişti. O paylaşım şöyle 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın