onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk Gözaltına Alındı

Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2025 - 10:20 Son Güncelleme: 20.10.2025 - 10:33

Koç Holding'e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç Holding’e bağlı Divan Grubu’nun Genel Müdürü Murat Tomruk, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verecek.

Koç Holding’e bağlı Divan Grubu’nun Genel Müdürü Murat Tomruk, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verecek.

Koç Holding’e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek üzere gözaltına alındı. Tomruk bugün adliyede ifade verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
6
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın