Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Yapılır? Instagram, TikTok ve LinkedIn Üçgeninde Marka Tanıtımları
Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Yapılır? Instagram, TikTok ve LinkedIn Üçgeninde Marka Tanıtımları
Instagram, TikTok ve LinkedIn gibi platformlar, günlük hayatın vazgeçilmezleri arasındaki yerini almış durumda. Dolayısıyla her işletme için bu platformlar arasında dönüşümlü bir marka tanıtım stratejisi kurmak hiç olmadığı kadar önemli.
İşte dijital pazarlama stratejisi hazırlarken unutulmaması gereken önemli detaylar!
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Platformlar arası farkı anlamak
Kitle araştırması yapmak
Trendleri izlemek
Tutarlı gönderiler paylaşmak
Özgün içerikler oluşturmak
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Yorumlara ve mesajlara yanıt vermek
İş birliklerinden faydalanmak
Metrikleri takip etmek
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