Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Yapılır? Instagram, TikTok ve LinkedIn Üçgeninde Marka Tanıtımları

Dijital pazarlamanın en etkili adımlarından biri takipçilerinizle güçlü bir bağ kurmaktır. Bunun en kolay yolu ise yorumlara ve mesajlara en kısa sürede dönüş yapmaktır. Marka görünürlüğünü artırmak ve sadık takipçiler kazanmak için müşteri eleştirilerini, fikirlerini ve sorularını her zaman göz önünde bulundurmalı; olası marka geliştirmelerinde bu geri bildirimleri kullanmalısınız. Bu sayede kitlenize kendini değerli hissettirir ve uzun süreli bir büyüme garantisi elde edersiniz.