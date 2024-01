Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Yapılır? Instagram, TikTok ve LinkedIn Üçgeninde Marka Tanıtımları

Markanız için attığınız her adımda metrikleri adım adım izlemeniz, en doğru stratejiyi kurmanız adına büyük önem taşır. Her platformda yaptığınız yeni bir değişikliğin ardından analizleri irdelemeli, hangi eylemlerin etkileşimi artırıp hangisinin zedelediğini detaylarıyla birlikte not etmeli ve sonraki planlarınızı buna göre tekrar düzenlemelisiniz. Sürekli kontrol, analiz ve takibe dayalı bir strateji ile kısa sürede istediğiniz büyümeyi de yakalayabilirsiniz.