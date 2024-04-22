Dijital Kimlik Nedir? Dijital Kimlikle Yapabileceğiniz 10 Şey

Dijital kimlik sayesinde sağlık işlerini yönetmek çok daha pratik. Sıradaki muayene mi? Hemen online randevunu al ve sıra beklemek zorunda kalmadan sağlık hizmetlerinden yararlan.

Ayrıca, reçeteli ilaçlarını da online olarak sipariş edebilir ve eczaneden teslim alabilirsin. Sağlık geçmişiniz ve tıbbi raporların da artık dijital platformda güvenle saklanıyor, böylece istediğin zaman erişebilirsin. Hayatını kolaylaştıran bu teknolojiyi kullanarak sağlığına daha fazla odaklan! 🏥💻