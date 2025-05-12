Harcamalarına Göre Hangi Finansal Kişiliktesin?
Kimi alışverişi terapi sanıyor, kimi “O etiketin fiyatı ne ya?” diye ürünü geri bırakıyor. Bazıları kart ekstresine bakmadan rahat uyuyamazken bazıları için son ödeme tarihi bir sürpriz gibi geliyor. Peki sen hangisisin?
Soruları dürüstçe cevaplamanı istiyoruz çünkü sonuçlar seni biraz şaşırtabilir!
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Ay sonunda eline ekstra para geçtiğinde ne yaptığını öğrenebilir miyiz?
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Cüzdanındaki ya da kartındaki bakiyeyi ne sıklıkla kontrol ediyorsun?
Bir mağazada çok beğendiğin bir ürün indirime girmiş ama o an ihtiyacın yok. Ne yaparsın?
Kart harcamalarına baktığında en son neye harcama yaptığını söyler misin?
Tatil planı yaparken en çok neye dikkat ettiğini öğrenelim!
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Harcamalarını taksitlendiriyor musun?
“Birikim” kelimesi senin için ne ifade ediyor?
Son zamanlarda para ile ilgili en çok hangi cümleyi kuruyorsun?
Sen paranı harcamak isteyen ama buna rağmen birikim yapan birisin!
Senin için para harcamak biraz da ruh haline bağlı gibi!
Sen biraz “Bugünü yaşayayım, yarın ne olur bakarız” kafasındasın!
Sen tam bir “önce güvende olayım”cısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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