onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Harcamalarına Göre Hangi Finansal Kişiliktesin?

etiket Harcamalarına Göre Hangi Finansal Kişiliktesin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 17:01

Kimi alışverişi terapi sanıyor, kimi “O etiketin fiyatı ne ya?” diye ürünü geri bırakıyor. Bazıları kart ekstresine bakmadan rahat uyuyamazken bazıları için son ödeme tarihi bir sürpriz gibi geliyor. Peki sen hangisisin?

Soruları dürüstçe cevaplamanı istiyoruz çünkü sonuçlar seni biraz şaşırtabilir!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ay sonunda eline ekstra para geçtiğinde ne yaptığını öğrenebilir miyiz?

Ay sonunda eline ekstra para geçtiğinde ne yaptığını öğrenebilir miyiz?

Cüzdanındaki ya da kartındaki bakiyeyi ne sıklıkla kontrol ediyorsun?

Cüzdanındaki ya da kartındaki bakiyeyi ne sıklıkla kontrol ediyorsun?

Bir mağazada çok beğendiğin bir ürün indirime girmiş ama o an ihtiyacın yok. Ne yaparsın?

Kart harcamalarına baktığında en son neye harcama yaptığını söyler misin?

Tatil planı yaparken en çok neye dikkat ettiğini öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Harcamalarını taksitlendiriyor musun?

“Birikim” kelimesi senin için ne ifade ediyor?

“Birikim” kelimesi senin için ne ifade ediyor?

Son zamanlarda para ile ilgili en çok hangi cümleyi kuruyorsun?

Son zamanlarda para ile ilgili en çok hangi cümleyi kuruyorsun?

Sen paranı harcamak isteyen ama buna rağmen birikim yapan birisin!

Sen paranı harcamak isteyen ama buna rağmen birikim yapan birisin!

Senin için denge önemli. “Bir yandan kendimi ödüllendireyim, bir yandan da geleceğimi düşünmeden olmaz,” kafasındasın. Eline geçen parayı tamamen harcamak seni tedirgin eder ama arada gönlünü hoş edecek ufak kaçamaklara da hayır demiyorsun. Bu yaklaşım aslında sürdürülebilir olan. Ne kendini çok sıkıyorsun, ne ipin ucunu kaçırıyorsun. Zaman zaman daha sistemli birikim yöntemlerini denemek iyi gelebilir. Otomatik birikim, gider takibi yapan bir uygulama ya da ayın belirli günlerinde “harcamama” kararı gibi basit adımlarla finansal durumunu daha da sağlamlaştırabilirsin. Gittiğin yol fena değil, aynen devam!

Senin için para harcamak biraz da ruh haline bağlı gibi!

Bazen ipin ucunu bırakıyor, bazen de çok kontrollü oluyorsun. “O an ne hissediyorsam ona göre davranırım” diyorsun sanki. Bu da seni belli kalıplara sokmayı zorlaştırıyor ama bir o kadar da insani bir durum bu. Kendine yüklenme. Sadece biraz daha farkındalık iyi olabilir. Harcamadan önce bir durup düşünmek ya da ay başında bir “minimum harcamalar” listesi hazırlamak işini kolaylaştırabilir. Zorunda değilsin ama istersen az bir çabayla daha dengeli bir yapı kurabilirsin. Kendi sistemini zamanla oluşturursun zaten.

Sen biraz “Bugünü yaşayayım, yarın ne olur bakarız” kafasındasın!

Harcamaktan çekinmiyorsun, hatta bazen fazla düşünmeden hareket ediyorsun. İndirimler, kampanyalar, “bunu bir daha bu fiyata bulamam” gibi cümleler sende sık sık dönüyor olabilir. Birikim yapma fikri kulağına hoş geliyor ama pratiğe dökmek zor. Kendini suçlama. Hayat hep kontrol edilebilir bir şey değil. Ama eğer “bu ay nasıl bitti ya?” sorusu sık sık aklından geçiyorsa, biraz durup plan yapmak iyi gelebilir. Kocaman adımlar değil; haftalık harcama sınırı koymak ya da sadece nakit kullanacağın günler belirlemek gibi minik önlemlerle başlamak mümkün. Zamanla sen de kendi yolunu bulursun.

Sen tam bir “önce güvende olayım”cısın!

Paranı harcamadan önce defalarca düşünüyorsun. Önceliklerin hep net: Fatura mı ödenecek, birikim mi yapılacak, onlar hallolsun, gerisi önemli değil diyorsun. Bu dikkatli ve planlı halin sana maddi anlamda sağlamlık katıyor ama bazen kendini çok fazla kısıtlamış gibi hissetmen de mümkün. Bütçeni korumak önemli ama ara sıra kendine jest yapmak da hakkın. Küçük bir kahve molası, bir kitap, sevdiğin bir şey... Bunlar bütçeni sarsmaz ama ruh halini epey toparlar. Yani evet, sağlam bir finansal temel oluşturmuşsun ama bunun içinde kendine alan açmayı da unutma. Çünkü sen buna değersin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın