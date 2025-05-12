Harcamalarına Göre Hangi Finansal Kişiliktesin?

Bazen ipin ucunu bırakıyor, bazen de çok kontrollü oluyorsun. “O an ne hissediyorsam ona göre davranırım” diyorsun sanki. Bu da seni belli kalıplara sokmayı zorlaştırıyor ama bir o kadar da insani bir durum bu. Kendine yüklenme. Sadece biraz daha farkındalık iyi olabilir. Harcamadan önce bir durup düşünmek ya da ay başında bir “minimum harcamalar” listesi hazırlamak işini kolaylaştırabilir. Zorunda değilsin ama istersen az bir çabayla daha dengeli bir yapı kurabilirsin. Kendi sistemini zamanla oluşturursun zaten.