Sen tam bir teknoloji aşığısın! Her yeni çıkan uygulama ve cihaz hemen dikkatini çekiyor, anında denemek istiyorsun. Dijital dünyada her şey hızlı değişirken sen her zaman güncelsin. Teknolojiyi hayatının her alanına entegre ediyor, fırsatları kaçırmıyorsun. Hızlı tempoya ayak uydurmayı seven, dijital dünyanın içinde kaybolmaktan çekinmeyen biri olarak Amerika’yı temsil ediyorsun!