Dijital Alışkanlıklarına Göre Hangi Ülkesin?

Senin teknolojiyle ilişkin tam bir denge üzerine kurulu. Hem yeniliklere açıksın hem de dijital dünyada oldukça düzenli ve disiplinli hareket ediyorsun. Teknoloji, senin için sadece bir araç değil, aynı zamanda bir tutku. Yeni çıkan cihazları takip etmekten, dijital dünyada verimli ve organize olmaktan hoşlanıyorsun. Tıpkı Japonya gibi, sen de modern ve gelişmiş bir teknoloji anlayışına sahipsin!