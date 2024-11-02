Dijital Alışkanlıklarına Göre Hangi Ülkesin?
Dijital Alışkanlıklarına Göre Hangi Ülkesin?
Günümüzde teknolojiden uzak kalan kimse kalmadı desek yanlış olmaz. Pek çok işimizi dijital dünyada hallediyoruz ve gayet pratik. Dijital alışkanlıklarına bakacağız ve sana bu alışkanlıklarına göre hangi ülke olabileceğini söyleyeceğiz!
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Sabah kalktığında telefonuna ilk ne için bakarsın?
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Evden çalıştığın bir gün Wi-Fi bağlantısı birden kesildi diyelim. Ne yaparsın?
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