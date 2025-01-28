28 Ocak Piyasaları: Borsa İstanbul Yükseliyor, Altın ve Dövizde Dalgalanma Devam Ediyor
28 Ocak Piyasaları: Borsa İstanbul Yükseliyor, Altın ve Dövizde Dalgalanma Devam Ediyor
Yeni bir gün, yeni fırsatlar! 28 Ocak Salı günü, piyasalar dalgalı bir deniz gibi hem kazanç hem kayıp hikayeleriyle güne kapattık. Yatırımcılar gözlerini ekranlara dikmişken, işte günün öne çıkan başlıkları:
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BIST 100 yeniden zirveye koşuyor!
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Bankacılık sektörü %0,76 artışla günün yıldızı olurken, sigorta sektörü %0,45 kayıpla yatırımcılarını üzdü.
Döviz kurları tarafında da hareketlilik sürüyor.
Altın yatırımcıları için inişli çıkışlı bir gün...
Ancak gram altın fiyatlarında bir gerileme var.
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Alman finans devi Commerzbank, altına dair 2025 ilk çeyrek tahminini revize ederek ons fiyatını 2.700 dolar olarak güncelledi.
Son olarak , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puan indirerek %45'e çekti.
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