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Finans
28 Ocak Piyasaları: Borsa İstanbul Yükseliyor, Altın ve Dövizde Dalgalanma Devam Ediyor

etiket 28 Ocak Piyasaları: Borsa İstanbul Yükseliyor, Altın ve Dövizde Dalgalanma Devam Ediyor

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 18:10

Yeni bir gün, yeni fırsatlar! 28 Ocak Salı günü, piyasalar dalgalı bir deniz gibi hem kazanç hem kayıp hikayeleriyle güne kapattık. Yatırımcılar gözlerini ekranlara dikmişken, işte günün öne çıkan başlıkları:

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BIST 100 yeniden zirveye koşuyor!

BIST 100 yeniden zirveye koşuyor!

Dün günü 9.997,85 puan seviyesinde kapatan endeks, bu sabahın ilk saatlerinde toparlanma sinyalleri veriyor.

Bankacılık sektörü %0,76 artışla günün yıldızı olurken, sigorta sektörü %0,45 kayıpla yatırımcılarını üzdü.

Bankacılık sektörü %0,76 artışla günün yıldızı olurken, sigorta sektörü %0,45 kayıpla yatırımcılarını üzdü.

Holding endeksi ise %0,31’lik artışla dengeli bir performans sergiliyor.

Döviz kurları tarafında da hareketlilik sürüyor.

Döviz kurları tarafında da hareketlilik sürüyor.

Dolar/TL 35,76 seviyesinde hafif bir artış gösterirken, Euro/TL %0,48 oranında gerileyerek 37,35’e indi.

Altın yatırımcıları için inişli çıkışlı bir gün...

Altın yatırımcıları için inişli çıkışlı bir gün...

Ons altın fiyatları %0,56 artışla 2.756,22 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ancak gram altın fiyatlarında bir gerileme var.

Ancak gram altın fiyatlarında bir gerileme var.

Gram altın, 3.164 TL’den 3.149 TL’ye düştü. Çeyrek altın ise  5.064 TL’den 5.039 TL’ye geriledi.

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Alman finans devi Commerzbank, altına dair 2025 ilk çeyrek tahminini revize ederek ons fiyatını 2.700 dolar olarak güncelledi.

Alman finans devi Commerzbank, altına dair 2025 ilk çeyrek tahminini revize ederek ons fiyatını 2.700 dolar olarak güncelledi.

Bu revizyon, altının uzun vadede güçlü bir yatırım aracı olmaya devam edeceği beklentisini destekliyor.

Son olarak , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puan indirerek %45'e çekti.

Son olarak , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puan indirerek %45'e çekti.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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